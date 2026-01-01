DGTape trueGAFF профессиональный тейп 25мм/25м ярко голубой

Арт. DAN-9788

Студийный тейп Fotokvant GP-1525 Orange gaffer tape оранжевый - клейкая лента на тканевой основе. Устойчива к воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 15 мм х 25 м. Цвет - оранжевый.