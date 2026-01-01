images
DGTape trueGAFF профессиональный тейп 12мм/25м ярко оранжевый

DGTape trueGAFF профессиональный тейп 12мм/25м ярко оранжевый

DGTape
Артикул: OLE-2661

Профессиональный тейп ярко-оранжевого цвета на плотной пластичной тканевой ленте для кино-, фотосъемок и сцен. Легко рвется руками, на тейп нанесен быстросхватывающийся клеевой состав. Ширина ленты 12 мм, длина 25 м

Описание

Характеристики:

  • Ширина 12 мм
  • Длина 25 м
  • Цвет ярко-оранжевый
  • Армированный нет
  • Материал основы ткань
  • Клеящий слой натуральный каучук
  • Вес 150 гр.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

DGTape trueGAFF профессиональный тейп 12мм/25м ярко желтый
Арт. OLE-2660
DGTape trueGAFF профессиональный тейп 12мм/25м ярко желтый
Наличие
более 10 шт

Профессиональный тейп ярко-желтого цвета на плотной пластичной тканевой ленте для кино-, фотосъемок и сцен. Легко рвется руками, на тейп нанесен быстросхватывающийся клеевой состав. Ширина ленты 12 мм, длина 25 м

600 ₽
В корзину
DGTape trueGAFF профессиональный тейп 12мм/25м фиолетовый
Арт. OLE-2649
DGTape trueGAFF профессиональный тейп 12мм/25м фиолетовый
Наличие
более 10 шт

Профессиональный фиолетовый тейп на тканевой основе для кино-, фотосъемок и сцен на плотной пластичной тканевой ленте. Легко рвется руками, на тейп нанесен быстросхватывающийся клеевой состав. Ширина ленты 12 мм, длина 25 мм

600 ₽
В корзину
Fotokvant GP-1525 Violet gaffer tape тейп УФ ярко-фиолетовый 15 мм х 25 м
Fotokvant GP-1525 Violet gaffer tape тейп УФ ярко-фиолетовый 15 мм х 25 м
Fotokvant GP-1525 Violet gaffer tape тейп УФ ярко-фиолетовый 15 мм х 25 м
Арт. MTG-2326
Fotokvant GP-1525 Violet gaffer tape тейп УФ ярко-фиолетовый 15 мм х 25 м
Наличие
более 10 шт

Fotokvant GP-1525 Violet gaffer tape тейп УФ ярко-фиолетовый 15 мм х 25 м. Студийный тейп Fotokvant GP-1525 Violet gaffer tape - клейкая лента на тканевой основе. Устойчива к воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 15 мм х 25 м. Цвет - ярко-фиолетовый.

650 ₽
В корзину
DGTape trueGAFF профессиональный тейп 12мм/25м ярко голубой
Арт. OLE-2662
DGTape trueGAFF профессиональный тейп 12мм/25м ярко голубой
Наличие
более 10 шт

Профессиональный тейп ярко-голубого цвета на плотной пластичной тканевой ленте для кино-, фотосъемок и сцен. Легко рвется руками, на тейп нанесен быстросхватывающийся клеевой состав. Ширина ленты 12 мм, длина 25 м

600 ₽
В корзину
Fotokvant GP-1525 Pink gaffer tape тейп УФ розовый 15 мм х 25 м
Fotokvant GP-1525 Pink gaffer tape тейп УФ розовый 15 мм х 25 м
Fotokvant GP-1525 Pink gaffer tape тейп УФ розовый 15 мм х 25 м
Арт. DAN-9790
Fotokvant GP-1525 Pink gaffer tape тейп УФ розовый 15 мм х 25 м
Наличие
более 10 шт

Студийный тейп Fotokvant GP-1525 Pink gaffer tape розовый - клейкая лента на тканевой основе. Устойчива к воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 15 мм х 25 м. Цвет - розовый.

560 ₽
В корзину
DGTape UM Gaffa Tape Black тейп ультраматовый черный 48 мм x 50 м
Арт. DAN-1379
DGTape UM Gaffa Tape Black тейп ультраматовый черный 48 мм x 50 м
Наличие
более 10 шт

DGTape Gaffa Tape UM Black - тейп ультраматовый черный, размер 48 мм х 50 м.

Клейкая лента на тканевой основе. Устойчива с воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 48 мм х 50 м. Цвет - черный, ультраматовый.

2 200 ₽
В корзину

Видео

Камуфляжные тейпы Fotokvant для фото- и видеооборудования. Обзор
Камуфляжные тейпы Fotokvant для фото- и видеооборудования. Обзор
«Международный Мастер Фотожурналистики» Владимир Вяткин
«Международный Мастер Фотожурналистики» Владимир Вяткин
10 вариантов съёмки со стабилизатором для эпичных видео
10 вариантов съёмки со стабилизатором для эпичных видео
Как поднять свои снимки на новый уровень эпичности
Как поднять свои снимки на новый уровень эпичности
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.