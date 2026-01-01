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DGTape trueGAFF профессиональный тейп 12мм/25м фиолетовый

DGTape trueGAFF профессиональный тейп 12мм/25м фиолетовый

DGTape
Артикул: OLE-2649

Профессиональный фиолетовый тейп на тканевой основе для кино-, фотосъемок и сцен на плотной пластичной тканевой ленте. Легко рвется руками, на тейп нанесен быстросхватывающийся клеевой состав. Ширина ленты 12 мм, длина 25 мм

Описание

Характеристики:

  • Ширина 12 мм
  • Длина 25 м
  • Цвет фиолетовый
  • Армированный нет
  • Материал основы ткань
  • Клеящий слой натуральный каучук

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