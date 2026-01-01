DGTape trueGAFF профессиональный тейп 12мм/25м ярко зеленый

Арт. MTG-2326

Fotokvant GP-1525 Violet gaffer tape тейп УФ ярко-фиолетовый 15 мм х 25 м. Студийный тейп Fotokvant GP-1525 Violet gaffer tape - клейкая лента на тканевой основе. Устойчива к воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 15 мм х 25 м. Цвет - ярко-фиолетовый.