П-Фото (1190-612) штанга 60-120 конус-палец

Алкалиновая батарейка Varta Energy LR03 тип ААА.
Батарейки серии Energy отличаются долгим сроком работы, подходят для аудио-, видеотехники, а также другой электроники и бытовых приборов. Сделаны из качественных материалов. В комплекте - 1 шт.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Штанга П-Фото (1190-612) 60-120, конус-палец.
Двухсекционная штанга без амортизации. Минимальная длина - 0,65 м, максимальная длина - 1,21 м. Предназначена для работы с различными системами крепления. Крепление для оборудования - вал 5/8" с резьбой 1/4" с одной стороны и конус с резьбой 3/8" с другой. Вес штанги - 0,32 кг.
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Алкалиновая батарейка Varta Energy LR03 тип ААА.
Батарейки серии Energy отличаются долгим сроком работы, подходят для аудио-, видеотехники, а также другой электроники и бытовых приборов. Сделаны из качественных материалов. В комплекте - 1 шт.
Godox Witstro AD400pro - импульсный аккумуляторный моноблок с поддержкой TTL.
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