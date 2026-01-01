П-Фото (1190-612) штанга 60-120 конус-палец

Артикул: DAN-5857

Штанга П-Фото (1190-612) 60-120, конус-палец.

Двухсекционная штанга без амортизации. Минимальная длина - 0,65 м, максимальная длина - 1,21 м. Предназначена для работы с различными системами крепления. Крепление для оборудования - вал 5/8" с резьбой 1/4" с одной стороны и конус с резьбой 3/8" с другой. Вес штанги - 0,32 кг.