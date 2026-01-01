Kupo SW-04 – страховочный тросик 75 см для студийного оборудования
Kupo SW-04 (артикул DAN-5856) – это надёжный страховочный тросик длиной 75 см, предназначенный для дополнительной защиты дорогостоящего студийного оборудования от падения. Тросик применяется при монтаже осветительных приборов, фонов и других аксессуаров на подвесные системы, потолочные рельсы и стойки, обеспечивая страховку в случае отказа основного крепления.
Изделие изготовлено из оцинкованной стальной проволоки, что гарантирует прочность и устойчивость к коррозии. Тросик имеет ПВХ-покрытие, защищающее оборудование от царапин. Диаметр тросика – 3,2 мм, максимальная нагрузка – 10 кг. Длина карабина – 6 см, створ карабина – 7,8 мм. Соответствует стандартам DIN3055 и DIN3060.
Назначение и применение
- Страховка оборудования: для дополнительной защиты осветительных приборов, фонов и аксессуаров.
- Монтаж на подвесные системы: для крепления оборудования на потолочных рельсах и пантографах.
- Студийная работа: для безопасной установки света и фонов на высоте.
- Выездные съёмки: для страховки оборудования при временных конструкциях.
Ключевые особенности
- Длина 75 см: оптимальная длина для большинства задач.
- Оцинкованная сталь: прочная и устойчивая к коррозии.
- ПВХ-покрытие: защита оборудования от царапин.
- Максимальная нагрузка 10 кг: подходит для лёгкого и среднего оборудования.
- Диаметр тросика 3,2 мм: надёжная конструкция.
- Соответствие стандартам: DIN3055 и DIN3060.
Технические характеристики
- Тип: страховочный тросик
- Бренд: Kupo
- Модель: SW-04
- Длина: 75 см
- Диаметр тросика: 3.2 мм
- Максимальная нагрузка: 10 кг
- Длина карабина: 6 см
- Створ карабина: 7.8 мм
- Материал: оцинкованная сталь
- Покрытие: ПВХ
- Применение: страховка оборудования на подвесных системах
Как использовать тросик
- Установка: закрепите один конец тросика на надёжной опоре (рельс, стойка, кронштейн).
- Крепление оборудования: закрепите второй конец тросика на осветительном приборе или аксессуаре.
- Проверка: убедитесь, что тросик натянут, но не создаёт излишнего напряжения на основном креплении.
- Использование: тросик служит дополнительной страховкой в случае отказа основного крепления.
Преимущества использования
- Безопасность: предотвращает падение дорогостоящего оборудования.
- Надёжность: оцинкованная сталь и ПВХ-покрытие обеспечивают долговечность.
- Универсальность: подходит для различных типов оборудования.
- Простота использования: быстро крепится и снимается.
Совместимость с оборудованием
- Осветительные приборы: моноблоки, LED-панели.
- Подвесные системы: потолочные рельсы, пантографы.
- Аксессуары: фоны, флаги, отражатели.
Уход и хранение
- Храните тросик в сухом месте, защищённом от влаги.
- Периодически проверяйте целостность покрытия и карабинов.
- При загрязнении протирайте мягкой сухой тканью.
- Не превышайте максимальную нагрузку – 10 кг.