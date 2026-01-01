Описание

Kupo SW-04 – страховочный тросик 75 см для студийного оборудования

Kupo SW-04 (артикул DAN-5856) – это надёжный страховочный тросик длиной 75 см, предназначенный для дополнительной защиты дорогостоящего студийного оборудования от падения. Тросик применяется при монтаже осветительных приборов, фонов и других аксессуаров на подвесные системы, потолочные рельсы и стойки, обеспечивая страховку в случае отказа основного крепления.

Изделие изготовлено из оцинкованной стальной проволоки, что гарантирует прочность и устойчивость к коррозии. Тросик имеет ПВХ-покрытие, защищающее оборудование от царапин. Диаметр тросика – 3,2 мм, максимальная нагрузка – 10 кг. Длина карабина – 6 см, створ карабина – 7,8 мм. Соответствует стандартам DIN3055 и DIN3060.

Назначение и применение

Страховка оборудования: для дополнительной защиты осветительных приборов, фонов и аксессуаров.

для дополнительной защиты осветительных приборов, фонов и аксессуаров. Монтаж на подвесные системы: для крепления оборудования на потолочных рельсах и пантографах.

для крепления оборудования на потолочных рельсах и пантографах. Студийная работа: для безопасной установки света и фонов на высоте.

для безопасной установки света и фонов на высоте. Выездные съёмки: для страховки оборудования при временных конструкциях.

Ключевые особенности

Длина 75 см: оптимальная длина для большинства задач.

оптимальная длина для большинства задач. Оцинкованная сталь: прочная и устойчивая к коррозии.

прочная и устойчивая к коррозии. ПВХ-покрытие: защита оборудования от царапин.

защита оборудования от царапин. Максимальная нагрузка 10 кг: подходит для лёгкого и среднего оборудования.

подходит для лёгкого и среднего оборудования. Диаметр тросика 3,2 мм: надёжная конструкция.

надёжная конструкция. Соответствие стандартам: DIN3055 и DIN3060.

Технические характеристики

Тип: страховочный тросик

страховочный тросик Бренд: Kupo

Kupo Модель: SW-04

SW-04 Длина: 75 см

75 см Диаметр тросика: 3.2 мм

3.2 мм Максимальная нагрузка: 10 кг

10 кг Длина карабина: 6 см

6 см Створ карабина: 7.8 мм

7.8 мм Материал: оцинкованная сталь

оцинкованная сталь Покрытие: ПВХ

ПВХ Применение: страховка оборудования на подвесных системах

Как использовать тросик

Установка: закрепите один конец тросика на надёжной опоре (рельс, стойка, кронштейн). Крепление оборудования: закрепите второй конец тросика на осветительном приборе или аксессуаре. Проверка: убедитесь, что тросик натянут, но не создаёт излишнего напряжения на основном креплении. Использование: тросик служит дополнительной страховкой в случае отказа основного крепления.

Преимущества использования

Безопасность: предотвращает падение дорогостоящего оборудования.

предотвращает падение дорогостоящего оборудования. Надёжность: оцинкованная сталь и ПВХ-покрытие обеспечивают долговечность.

оцинкованная сталь и ПВХ-покрытие обеспечивают долговечность. Универсальность: подходит для различных типов оборудования.

подходит для различных типов оборудования. Простота использования: быстро крепится и снимается.

Совместимость с оборудованием

Осветительные приборы: моноблоки, LED-панели.

моноблоки, LED-панели. Подвесные системы: потолочные рельсы, пантографы.

потолочные рельсы, пантографы. Аксессуары: фоны, флаги, отражатели.

Уход и хранение