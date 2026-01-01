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Kupo SW-04 страховочный тросик 75 см
Kupo SW-04 страховочный тросик 75 см

Kupo SW-04 страховочный тросик 75 см

Kupo
Артикул: DAN-5856

Страховочный тросик Kupo SW-04, длина - 75 см. Тросик изготовлен из оцинкованной стальной проволоки и соответствуют стандартам DIN3055 и DIN3060. Является страховочным средством в дополнение к основному креплению. Применяется при монтаже оборудования на подвесные системы. Тросик имеет ПВХ-покрытие. Диаметр - 3,2 мм, 7х19 (жил), максимальная нагрузка - 10 кг.

Описание

Kupo SW-04 – страховочный тросик 75 см для студийного оборудования

Kupo SW-04 (артикул DAN-5856) – это надёжный страховочный тросик длиной 75 см, предназначенный для дополнительной защиты дорогостоящего студийного оборудования от падения. Тросик применяется при монтаже осветительных приборов, фонов и других аксессуаров на подвесные системы, потолочные рельсы и стойки, обеспечивая страховку в случае отказа основного крепления.

Изделие изготовлено из оцинкованной стальной проволоки, что гарантирует прочность и устойчивость к коррозии. Тросик имеет ПВХ-покрытие, защищающее оборудование от царапин. Диаметр тросика – 3,2 мм, максимальная нагрузка – 10 кг. Длина карабина – 6 см, створ карабина – 7,8 мм. Соответствует стандартам DIN3055 и DIN3060.

Назначение и применение

  • Страховка оборудования: для дополнительной защиты осветительных приборов, фонов и аксессуаров.
  • Монтаж на подвесные системы: для крепления оборудования на потолочных рельсах и пантографах.
  • Студийная работа: для безопасной установки света и фонов на высоте.
  • Выездные съёмки: для страховки оборудования при временных конструкциях.

Ключевые особенности

  • Длина 75 см: оптимальная длина для большинства задач.
  • Оцинкованная сталь: прочная и устойчивая к коррозии.
  • ПВХ-покрытие: защита оборудования от царапин.
  • Максимальная нагрузка 10 кг: подходит для лёгкого и среднего оборудования.
  • Диаметр тросика 3,2 мм: надёжная конструкция.
  • Соответствие стандартам: DIN3055 и DIN3060.

Технические характеристики

  • Тип: страховочный тросик
  • Бренд: Kupo
  • Модель: SW-04
  • Длина: 75 см
  • Диаметр тросика: 3.2 мм
  • Максимальная нагрузка: 10 кг
  • Длина карабина: 6 см
  • Створ карабина: 7.8 мм
  • Материал: оцинкованная сталь
  • Покрытие: ПВХ
  • Применение: страховка оборудования на подвесных системах

Как использовать тросик

  1. Установка: закрепите один конец тросика на надёжной опоре (рельс, стойка, кронштейн).
  2. Крепление оборудования: закрепите второй конец тросика на осветительном приборе или аксессуаре.
  3. Проверка: убедитесь, что тросик натянут, но не создаёт излишнего напряжения на основном креплении.
  4. Использование: тросик служит дополнительной страховкой в случае отказа основного крепления.

Преимущества использования

  • Безопасность: предотвращает падение дорогостоящего оборудования.
  • Надёжность: оцинкованная сталь и ПВХ-покрытие обеспечивают долговечность.
  • Универсальность: подходит для различных типов оборудования.
  • Простота использования: быстро крепится и снимается.

Совместимость с оборудованием

  • Осветительные приборы: моноблоки, LED-панели.
  • Подвесные системы: потолочные рельсы, пантографы.
  • Аксессуары: фоны, флаги, отражатели.

Уход и хранение

  • Храните тросик в сухом месте, защищённом от влаги.
  • Периодически проверяйте целостность покрытия и карабинов.
  • При загрязнении протирайте мягкой сухой тканью.
  • Не превышайте максимальную нагрузку – 10 кг.

Комплектация

В стандартную поставку входит страховочный тросик Kupo SW-04 с карабинами.

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