Falcon Eyes FlexArm FA50-F8M4 штанга гибкая

Штанга предназначена для установки различного фотооборудования и точного позиционирования его относительно объекта съемки. Имеет неограниченный ресурс на изгиб.
Установка штанги возможна как на стойки, так и на столешницы, трубы, перекладины (с помощью зажимов и держателей). Вес устанавливаемого оборудования до 3 кг.
На концах штанги находятся латунные шпиготы с винтом с резьбой 1/4 дюйма с одной стороны и с отверстием с резьбой 3/8 дюйма с другой.
Штанги серии Falcon Eyes FlexArm можно объединять друг с другом создавая длинные, гибкие и надежные держатели.
Характеристики:
- длина - 57 см
- диаметр - 18 мм
- материал - металл
- вес - 630 г