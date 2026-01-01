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Falcon Eyes FlexArm FA50-F8M4 штанга гибкая
Falcon Eyes FlexArm FA50-F8M4 штанга гибкая

Falcon Eyes FlexArm FA50-F8M4 штанга гибкая

Falcon Eyes
Артикул: DAN-3953

Гибкая штанга Falcon Eyes FlexArm FA50-F8M4.

Имеет значительное усилие на изгиб. Длина - 57 см, на концах - стандартные шпиготы 5/8 дюйма с винтом с резьбой 1/4 дюйма с одной стороны и с отверстием с резьбой 3/8 дюйма с другой. Вес - 630 г.

Описание

Штанга предназначена для установки различного фотооборудования и точного позиционирования его относительно объекта съемки. Имеет неограниченный ресурс на изгиб.

Установка штанги возможна как на стойки, так и на столешницы, трубы, перекладины (с помощью зажимов и держателей). Вес устанавливаемого оборудования до 3 кг.

На концах штанги находятся латунные шпиготы с винтом с резьбой 1/4 дюйма с одной стороны и с отверстием с резьбой 3/8 дюйма с другой.

Штанги серии Falcon Eyes FlexArm можно объединять друг с другом создавая длинные, гибкие и надежные держатели.

Характеристики:

  • длина - 57 см
  • диаметр - 18 мм
  • материал - металл
  • вес - 630 г

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