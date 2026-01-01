Falcon Eyes FlexArm FA50-F8M4 штанга гибкая

Описание

Штанга предназначена для установки различного фотооборудования и точного позиционирования его относительно объекта съемки. Имеет неограниченный ресурс на изгиб.

Установка штанги возможна как на стойки, так и на столешницы, трубы, перекладины (с помощью зажимов и держателей). Вес устанавливаемого оборудования до 3 кг.

На концах штанги находятся латунные шпиготы с винтом с резьбой 1/4 дюйма с одной стороны и с отверстием с резьбой 3/8 дюйма с другой.

Штанги серии Falcon Eyes FlexArm можно объединять друг с другом создавая длинные, гибкие и надежные держатели.

Характеристики: