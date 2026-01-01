Falcon Eyes FlexArm FA50-F4F4 штанга гибкая

Штанга предназначена для установки различного фото-оборудования (в том числе компактных вспышек) и точного позиционирования его относительно объекта съемки. Имеет неограниченный ресурс на изгиб.
Установка возможна как на стойки, так и на столешницы, трубы, перекладины (с помощью зажимов и держателей). Вес устанавливаемого оборудования до 3 кг.
На концах штанги находятся латунные шпиготы с резьбовыми отверстиями 1/4 дюйма. Штанги серии Falcon Eyes FlexArm можно объединять друг с другом создавая длинные, гибкие и надежные держатели фототехники.
Характеристики:
- длина - 56 см
- диаметр - 18 мм
- материал - анодированный металл
- вес - 630 г