Grifon CL-35A зажим-переходник с адаптером 16 мм

Арт. DAN-4822

Комплект держателей Fotokvant RAC-BR-ST для одного фона с установкой на стойку.

Комплект зажимов под рулоны бумажных фонов, или фонов, которые намотаны на картонную трубу. Могут быть установлены на стойку через трубки с фиксацией винтами. Комплект рассчитан на работу с одним фоном.