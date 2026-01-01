Grifon CL-35A зажим-переходник с адаптером 16 мм

Manfrotto 062-2 – алюминиевый отвес для бумажного фона. Предназначен для предотвращения нежелательного скручивания. Максимальная длина – 275 см, минимальная длина – 137 см.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Grifon CL-35A – зажим-переходник с адаптером. Используется для монтажа различных вариантов студийного оборудования. Оборудован адаптером 5/8 дюйма (16 мм) с резьбой 1/4 дюйма и 3/8 дюйма.
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Manfrotto 062-2 – алюминиевый отвес для бумажного фона. Предназначен для предотвращения нежелательного скручивания. Максимальная длина – 275 см, минимальная длина – 137 см.
Комплект держателей Fotokvant RAC-BR-ST для одного фона с установкой на стойку.
Комплект зажимов под рулоны бумажных фонов, или фонов, которые намотаны на картонную трубу. Могут быть установлены на стойку через трубки с фиксацией винтами. Комплект рассчитан на работу с одним фоном.
Fotokvant CL-C35 – студийная монтажная клипса для фиксации тканевых и сюжетных студийных фонов, а также цветных фильтров и фрострам. Клипса-зажим также подходит для крепления фолиевых фильтров на шторках осветительного прибора. Она изготовлена из металла, а на захватах имеются резиновые накладки.
FST SC-01 – металлическая клипса с резиновыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине.
Ширина захвата – 80 мм. Вес - 0,15 кг.