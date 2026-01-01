images
images
Grifon CL-35A зажим-переходник с адаптером 16 мм
Grifon CL-35A зажим-переходник с адаптером 16 мм

Grifon CL-35A зажим-переходник с адаптером 16 мм

Grifon
Артикул: OLE-1279

Grifon CL-35A – зажим-переходник с адаптером. Используется для монтажа различных вариантов студийного оборудования. Оборудован адаптером 5/8 дюйма (16 мм) с резьбой 1/4 дюйма и 3/8 дюйма.

Описание

Grifon CL-35A зажим-переходник с адаптером 16 мм

Комплектация



Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Manfrotto 062-2 отвес для бумажного фона
Арт. OLE-0719
Manfrotto 062-2 отвес для бумажного фона
Наличие
в наличии 1-3 шт

Manfrotto 062-2 – алюминиевый отвес для бумажного фона. Предназначен для предотвращения нежелательного скручивания. Максимальная длина – 275 см, минимальная длина – 137 см.

3 490 ₽
В корзину
Хит
Fotokvant RAC-BR-ST KIT комплект держателей для одного фона с установкой на стойку
Fotokvant RAC-BR-ST KIT комплект держателей для одного фона с установкой на стойку
Fotokvant RAC-BR-ST KIT комплект держателей для одного фона с установкой на стойку
Арт. DAN-4822
Fotokvant RAC-BR-ST KIT комплект держателей для одного фона с установкой на стойку
Наличие
в наличии 4-10 шт

Комплект держателей Fotokvant RAC-BR-ST для одного фона с установкой на стойку.

Комплект зажимов под рулоны бумажных фонов, или фонов, которые намотаны на картонную трубу. Могут быть установлены на стойку через трубки с фиксацией винтами. Комплект рассчитан на работу с одним фоном.

2 220 ₽
В корзину
Хит
Fotokvant CL-C35 студийная клипса прищепка
Fotokvant CL-C35 студийная клипса прищепка
Fotokvant CL-C35 студийная клипса прищепка
Арт. NVF-9145
Fotokvant CL-C35 студийная клипса прищепка
Наличие
более 10 шт

Fotokvant CL-C35 – студийная монтажная клипса для фиксации тканевых и сюжетных студийных фонов, а также цветных фильтров и фрострам. Клипса-зажим также подходит для крепления фолиевых фильтров на шторках осветительного прибора. Она изготовлена из металла, а на захватах имеются резиновые накладки.

250 ₽
В корзину
FST SC-01 клипса
Арт. DAN-0282
FST SC-01 клипса
Наличие
в наличии 4-10 шт

FST SC-01 – металлическая клипса с резиновыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине.

Ширина захвата – 80 мм. Вес - 0,15 кг.

280 ₽
В корзину

Видео

Отто Штайнерт - яркий представитель немецкой экспериментальной фотографии
Отто Штайнерт - яркий представитель немецкой экспериментальной фотографии
Как перестать снимать бестолковое видео
Как перестать снимать бестолковое видео
Джон Фри (John Free) и &quot;Правило трех&quot; уличной фотографии
Джон Фри (John Free) и "Правило трех" уличной фотографии
Обзор светодиодного осветителя Phottix (81443) Kali50 Studio LED. Выбор софтбокса для LED-панели
Обзор светодиодного осветителя Phottix (81443) Kali50 Studio LED. Выбор софтбокса для LED-панели
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.