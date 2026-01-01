Fotokvant TRP-01 штанга для потолочной системы

Характеристики:
- минимальная длина - 41,5 см
- максимальная длина - 67,5 см
- диаметр труб - 30, 25 мм
- вес - 0,8 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
Штанга Fotokvant TRP-01 для потолочной системы.
Металлическая двухсекционная штанга для потолочной системы. С одной стороны имеет посадочное отверстие под шпигот, а с другой - шпигот диаметром 16 мм с внешней резьбой 1/4 дюйма и 3/8 дюйма. Секции фиксируются винтовым зажимом.
Характеристики:
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Каретка одинарная Fotokvant (1098-1) необходима для подвесной установки студийного света.
Применяется для подвешивания осветительного прибора и передвижения его по рельсам. С помощью одинарной каретки монтируются легкие устройства к подвесной потолочной системе. Вес - 0,2 кг. Внимание! Производитель может изменить внешний вид товара, без изменения функционала!
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