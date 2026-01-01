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Fotokvant TRP-01 штанга для потолочной системы
Fotokvant TRP-01 штанга для потолочной системы
Fotokvant TRP-01 штанга для потолочной системы

Fotokvant TRP-01 штанга для потолочной системы

Fotokvant
Артикул: DAN-6539

Штанга Fotokvant TRP-01 для потолочной системы.

Металлическая двухсекционная штанга для потолочной системы. С одной стороны имеет посадочное отверстие под шпигот, а с другой - шпигот диаметром 16 мм с внешней резьбой 1/4 дюйма и 3/8 дюйма. Секции фиксируются винтовым зажимом. 

Описание

Характеристики:

  • минимальная длина - 41,5 см
  • максимальная длина - 67,5 см
  • диаметр труб - 30, 25 мм
  • вес - 0,8 кг

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