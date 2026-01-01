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Kupo KS210 Balance Adjustment Bracket кронштейн с регулировкой баланса

Kupo KS210 Balance Adjustment Bracket кронштейн с регулировкой баланса

Kupo
Артикул: NVF-9502

Kupo KS210 Balance Adjustment Bracket - кронштейн для регулировкой баланса оборудования.

Кронштейн разработан для установки между пантографом и несбалансированным оборудованием с принимающим крепежным гнездом Вaby receiver.

Храповая рукоятка делает регулировку и фиксацию очень простой и эфективной.

Описание

Характеристики:

  • Материал - алюминий
  • Цвет - черный
  • Крепление - втулка 5/8" (16 мм)
  • Длина регулировки до 202 мм
  • Размеры 290х103 мм
  • Вес 400 г

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