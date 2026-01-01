Kupo KS210 Balance Adjustment Bracket кронштейн с регулировкой баланса

Характеристики:
- Материал - алюминий
- Цвет - черный
- Крепление - втулка 5/8" (16 мм)
- Длина регулировки до 202 мм
- Размеры 290х103 мм
- Вес 400 г
Москва
Малая Семеновская 3с6
Kupo KS210 Balance Adjustment Bracket - кронштейн для регулировкой баланса оборудования.
Кронштейн разработан для установки между пантографом и несбалансированным оборудованием с принимающим крепежным гнездом Вaby receiver.
Храповая рукоятка делает регулировку и фиксацию очень простой и эфективной.
Характеристики:
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Manfrotto FF6003B рельс алюминиевый длиной 3 м.
Рельс изготовлен из прочного анодированного алюминия. Цвет черный. Входит в состав подвесной системы Manfrotto.
П-Фото 1096-4 комплект из 4 пантографов без рельс. Комплект состит из 4-х пантографов и аксессуаров к нему. Каретки одинарная (4 шт) и двойная (4 шт) , каретки для кабеля (12 шт) и крепление. Страховочный трос (4 шт).
Комплект предназначен для работы с 4 рельсами, которые приобретаются под собственные нужды и размеры помещения. В зависимости от задач это могут быть два направляющих рельса от 3 до 6 метров и два подвижных от 3 до 5 метров. Для более длинных рельс нужно будет приобрести дополнительные аксессуары, проконсультируйтесь с менеджером.
Manfrotto FF3531 дополнительная пружина для пантографа.
Устанавливается в пантограф Manfrotto FF3512 для увеличения допустимой нагрузки до 18 кг.
Manfrotto FF3207 держатель кабеля на каретке с колесами для подвесной системы устанавливается в торцевой части рельса для устранения соскальзывания с рельса.
Фиксируется при помощи болта и гайки, которые входят в комплект.
Manfrotto FF3228 каретка на колесах для рельсовой подвесной системы с адаптером 16 мм.
Применяются для установки осветительного, студийного и театрального оборудования на рельсах подвесной системы Manfrotto. Каретка разборная, может быть установлена в любой части рельса. Вес - 0,31 кг.
Manfrotto FF3208 соединитель рельс подвесной системы.
Применяется для соединения между собой рельс подвесной системы Manfrotto. В комплекте две пластины, фиксирующие болты и гайки.