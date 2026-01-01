Falcon Eyes P3330 пантограф удлиненный 3,3 м

Пантограф Falcon Eyes P3330 (удлиненный, 3,3 м)
Falcon Eyes P3330 — это профессиональный потолочный пантограф, предназначенный для подвешивания осветительных приборов и другого студийного оборудования на высоте. Он позволяет эффективно использовать пространство студии, освобождая пол от стоек и штативов, и обеспечивает быстрый доступ к источникам света. Максимальная рабочая длина пантографа составляет 3,3 метра.
Основные характеристики
- Максимальная длина: 3,3 м.
- Минимальная длина: 55 см.
- Полезная нагрузка: 1–15 кг.
- Регулируемый амортизатор: Позволяет плавно и безопасно перемещать оборудование любого веса.
- Крепление для оборудования: Адаптер 5/8" (с пружинным фиксатором).
- Материал: Алюминиевый сплав, сталь.
- Размер в сложенном виде: 55×33×9,8 см.
- Тросик: 2 мм,
- Индекс безопасности: 12
- Размер упаковки: 61x24x13 см
- Вес пантографа: 5,9 кг.
- Вес с упаковкой: 7.1 кг
Конструкция и особенности
Пантограф изготовлен из легкого и прочного алюминиевого сплава, что обеспечивает надежность при высокой нагрузке. Конструкция включает регулируемый амортизатор, жесткость которого можно настроить с помощью комплектного ключа в зависимости от веса установленного оборудования. Это гарантирует плавное и контролируемое перемещение осветителя в вертикальной плоскости.
Для безопасности предусмотрен страховочный стальной тросик (2 мм) с карабином, который предотвращает падение оборудования в случае непредвиденной ситуации. Крепление оборудования осуществляется через стандартный адаптер 5/8" с надежным пружинным фиксатором.
Монтаж и совместимость
Пантограф можно монтировать на несущую конструкцию двумя способами:
- На шпигот 5/8": С помощью втулки с винтовым фиксатором.
- На потолочную рельсовую систему Falcon Eyes А 3303: С использованием комплектной каретки с адаптером 5/8". Каретка оснащена нейлоновыми колесами на стальной оси с подшипниками, что обеспечивает плавность хода, и тормозом для фиксации положения на рельсе. Для прокладки кабеля предусмотрены три каретки-держателя для провода.
- На потолочную рельсовую систему Fotokvant TRS-33x4, а так же на рельсовые системы Manfrotto и рельсы Fotokvant. Все системы находятся в разделе потолочные системы.
Для чего используется
Этот пантограф является идеальным решением для профессиональных студий и съемочных площадок. Он позволяет:
- Размещать свет над головой: Освобождать пространство для перемещения и работы.
- Быстро менять высоту света: Легко опускать и поднимать осветительные приборы во время съемки.
- Организовать подвесное оборудование: Крепить не только свет, но и флаги, отражатели и другие аксессуары.