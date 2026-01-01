Falcon Eyes P3330 пантограф удлиненный 3,3 м

Описание

Пантограф Falcon Eyes P3330 (удлиненный, 3,3 м)

Falcon Eyes P3330 — это профессиональный потолочный пантограф, предназначенный для подвешивания осветительных приборов и другого студийного оборудования на высоте. Он позволяет эффективно использовать пространство студии, освобождая пол от стоек и штативов, и обеспечивает быстрый доступ к источникам света. Максимальная рабочая длина пантографа составляет 3,3 метра.

Основные характеристики

Максимальная длина: 3,3 м.

3,3 м. Минимальная длина: 55 см.

55 см. Полезная нагрузка: 1–15 кг.

1–15 кг. Регулируемый амортизатор: Позволяет плавно и безопасно перемещать оборудование любого веса.

Позволяет плавно и безопасно перемещать оборудование любого веса. Крепление для оборудования: Адаптер 5/8" (с пружинным фиксатором).

Адаптер 5/8" (с пружинным фиксатором). Материал: Алюминиевый сплав, сталь.

Алюминиевый сплав, сталь. Размер в сложенном виде: 55×33×9,8 см.

55×33×9,8 см. Тросик: 2 мм,

2 мм, Индекс безопасности: 12

12 Размер упаковки: 61x24x13 см

61x24x13 см Вес пантографа: 5,9 кг.

5,9 кг. Вес с упаковкой: 7.1 кг

Конструкция и особенности

Пантограф изготовлен из легкого и прочного алюминиевого сплава, что обеспечивает надежность при высокой нагрузке. Конструкция включает регулируемый амортизатор, жесткость которого можно настроить с помощью комплектного ключа в зависимости от веса установленного оборудования. Это гарантирует плавное и контролируемое перемещение осветителя в вертикальной плоскости.

Для безопасности предусмотрен страховочный стальной тросик (2 мм) с карабином, который предотвращает падение оборудования в случае непредвиденной ситуации. Крепление оборудования осуществляется через стандартный адаптер 5/8" с надежным пружинным фиксатором.

Монтаж и совместимость

Пантограф можно монтировать на несущую конструкцию двумя способами:

На шпигот 5/8": С помощью втулки с винтовым фиксатором.

С помощью втулки с винтовым фиксатором. На потолочную рельсовую систему Falcon Eyes А 3303: С использованием комплектной каретки с адаптером 5/8". Каретка оснащена нейлоновыми колесами на стальной оси с подшипниками, что обеспечивает плавность хода, и тормозом для фиксации положения на рельсе. Для прокладки кабеля предусмотрены три каретки-держателя для провода.

С использованием комплектной каретки с адаптером 5/8". Каретка оснащена нейлоновыми колесами на стальной оси с подшипниками, что обеспечивает плавность хода, и тормозом для фиксации положения на рельсе. Для прокладки кабеля предусмотрены три каретки-держателя для провода. На потолочную рельсовую систему Fotokvant TRS-33x4, а так же на рельсовые системы Manfrotto и рельсы Fotokvant. Все системы находятся в разделе потолочные системы.

Для чего используется

Этот пантограф является идеальным решением для профессиональных студий и съемочных площадок. Он позволяет: