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Falcon Eyes P3330 пантограф удлиненный 3,3 м
Falcon Eyes P3330 пантограф удлиненный 3,3 м
Falcon Eyes P3330 пантограф удлиненный 3,3 м
Falcon Eyes P3330 пантограф удлиненный 3,3 м
Falcon Eyes P3330 пантограф удлиненный 3,3 м
Falcon Eyes P3330 пантограф удлиненный 3,3 м
Falcon Eyes P3330 пантограф удлиненный 3,3 м
Falcon Eyes P3330 пантограф удлиненный 3,3 м

Falcon Eyes P3330 пантограф удлиненный 3,3 м

Falcon Eyes
Артикул: DAN-9269

Falcon Eyes P3330 пантограф 3,3 м. Предназначен для крепления осветительных приборов и других устройств на потолочной подвесной системе. Максимальная длина 3.3 м. Полезная нагрузка 15 кг, регулируемый амортизатор.

Описание

Пантограф Falcon Eyes P3330 (удлиненный, 3,3 м)

Falcon Eyes P3330 — это профессиональный потолочный пантограф, предназначенный для подвешивания осветительных приборов и другого студийного оборудования на высоте. Он позволяет эффективно использовать пространство студии, освобождая пол от стоек и штативов, и обеспечивает быстрый доступ к источникам света. Максимальная рабочая длина пантографа составляет 3,3 метра.

Основные характеристики

  • Максимальная длина: 3,3 м.
  • Минимальная длина: 55 см.
  • Полезная нагрузка: 1–15 кг.
  • Регулируемый амортизатор: Позволяет плавно и безопасно перемещать оборудование любого веса.
  • Крепление для оборудования: Адаптер 5/8" (с пружинным фиксатором).
  • Материал: Алюминиевый сплав, сталь.
  • Размер в сложенном виде: 55×33×9,8 см.
  • Тросик: 2 мм,
  • Индекс безопасности: 12
  • Размер упаковки: 61x24x13 см
  • Вес пантографа: 5,9 кг.
  • Вес с упаковкой: 7.1 кг

Конструкция и особенности

Пантограф изготовлен из легкого и прочного алюминиевого сплава, что обеспечивает надежность при высокой нагрузке. Конструкция включает регулируемый амортизатор, жесткость которого можно настроить с помощью комплектного ключа в зависимости от веса установленного оборудования. Это гарантирует плавное и контролируемое перемещение осветителя в вертикальной плоскости.

Для безопасности предусмотрен страховочный стальной тросик (2 мм) с карабином, который предотвращает падение оборудования в случае непредвиденной ситуации. Крепление оборудования осуществляется через стандартный адаптер 5/8" с надежным пружинным фиксатором.

Монтаж и совместимость

Пантограф можно монтировать на несущую конструкцию двумя способами:

  • На шпигот 5/8": С помощью втулки с винтовым фиксатором.
  • На потолочную рельсовую систему Falcon Eyes А 3303: С использованием комплектной каретки с адаптером 5/8". Каретка оснащена нейлоновыми колесами на стальной оси с подшипниками, что обеспечивает плавность хода, и тормозом для фиксации положения на рельсе. Для прокладки кабеля предусмотрены три каретки-держателя для провода.
  • На потолочную рельсовую систему Fotokvant TRS-33x4, а так же на рельсовые системы Manfrotto и рельсы Fotokvant. Все системы находятся в разделе потолочные системы.

Для чего используется

Этот пантограф является идеальным решением для профессиональных студий и съемочных площадок. Он позволяет:

  • Размещать свет над головой: Освобождать пространство для перемещения и работы.
  • Быстро менять высоту света: Легко опускать и поднимать осветительные приборы во время съемки.
  • Организовать подвесное оборудование: Крепить не только свет, но и флаги, отражатели и другие аксессуары.

Комплектация

  • Пантограф Falcon Eyes P3330 — 1 шт.
  • Каретка для рельсовой системы — 1 шт.
  • Адаптер-шпигот 5/8" — 1 шт.
  • Держатели для провода — 3 шт.
  • Ключ для регулировки амортизатора — 1 шт.

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