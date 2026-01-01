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-10 %
Fotokvant TRT-52 страховочный трос 50 см толщиной 2 мм черный с карабином
Fotokvant TRT-52 страховочный трос 50 см толщиной 2 мм черный с карабином
Fotokvant TRT-52 страховочный трос 50 см толщиной 2 мм черный с карабином
Fotokvant TRT-52 страховочный трос 50 см толщиной 2 мм черный с карабином

Fotokvant TRT-52 страховочный трос 50 см толщиной 2 мм черный с карабином

Fotokvant
Артикул: MTG-3123

Fotokvant TRT-52 страховочный трос 50 см толщиной 2 мм черный с карабином. Стальной карабин и тросик из стали в защитной оболочке. Выдерживает вес до 25 кг. Длина 50 см толщина стальной проволоки в оплетке 2 мм. 2 карабина в комплекте.

Описание

Страховочный трос Selens 8402539 Waist Tape Holder Lanyard | Обзор и характеристики

Fotokvant TRT-52 страховочный трос 50 см

Fotokvant TRT-52 страховочный трос 50 см — это страховочный трос, предназначенный для защиты дорогостоящего фото- и видеооборудования от случайного падения. Изделие представляет собой гибкий, но прочный шнур в оплетке, оснащенный с одного конца надежным карабином. Данный аксессуар используется профессионалами для фиксации камер, внешних вспышек, мониторов, светодиодных панелей и другого оборудования к штативу, поясу или другим неподвижным конструкциям.

Модель относится к категории предохранительных тросов (lanyard, safety cable) и ориентирована на фотографов, видеографов и репортеров, которые часто работают в динамичных условиях или на высоте, где риск срыва техники особенно велик.

Основные технические характеристики

  • Тип изделия: страховочный трос (предохранительный фал)
  • Полная длина: 500 мм (50 см)
  • Толщина троса: 2 мм (металлический сердечник)
  • Толщина в оплетке: 4 мм
  • Материал сердечника: стальной трос
  • Материал оплетки: нейлон или полиэстер (черного цвета)
  • Тип замка: металлический карабин
  • Максимальная нагрузка: 25 кг (разрывное усилие)
  • Цвет: черный
  • Производитель: Selens

Назначение и сферы применения

Основная задача троса — обеспечить безопасность оборудования и предотвратить его повреждение при случайном соскальзывании со штатива, стойки или рук.

  • Страховка камеры на штативе. Один конец троса крепится к камере (через «ушко» на корпусе или кольцо на креплении), второй — к штативу. При случайном откручивании площадки камера не упадет на землю.
  • Защита внешней вспышки или триггера. Фиксация небольшого оборудования на стойке или осветительном приборе.
  • Подстраховка монитора или рекордера. При выездной съемке с монитором на гимбале или штативе трос предотвратит падение в случае разбалтывания крепления.
  • Фиксация светодиодной панели. Для небольших LED-панелей, устанавливаемых на стойки без надежной фиксации.
  • Репортажная съемка. Крепление к поясу фотографа, чтобы при случайном выскальзывании камера не разбилась об асфальт.

Ключевые особенности

  • Высокая прочность. Стальной сердечник выдерживает нагрузку до 50 кг, что значительно превышает вес большинства камер и объективов
  • Защитная нейлоновая оплетка. Предотвращает царапины на корпусе оборудования и штативах, а также обеспечивает мягкое скольжение без зацепок
  • Надежный металлический карабин. Обеспечивает быстрое и безопасное крепление к различным точкам фиксации.
  • Оптимальная длина (50 см). Достаточна для свободного манипулирования оборудованием, но при этом ограничивает его падение до удара о землю.
  • Универсальность крепления. Подходит для любого оборудования, имеющего точки фиксации под карабин или кольцо.
  • Легкий вес (около 100 г в упаковке). Не увеличивает вес рюкзака при транспортировке.

Совместимость и примеры использования

Трос совместим с любым оборудованием, имеющим проушины или кольца для крепления ремней.

  • Фотокамеры. Зеркальные и беззеркальные камеры большинства производителей (Canon, Nikon, Sony, Fujifilm, Panasonic, Olympus).
  • Объективы. Крупные телеобъективы с кронштейном и отверстиями для крепления троса.
  • Внешние вспышки и радиосинхронизаторы. Многие модели имеют ушки для ремешка.
  • Мониторы и рекордеры. Например, Atomos, SmallHD, Blackmagic Video Assist.
  • Светодиодные панели. Небольшие и средние панели с крепежными отверстиями.

Важные замечания при эксплуатации

  • Регулярно проверяйте целостность оплетки и состояние карабина — любые повреждения снижают надежность страховки.
  • Не используйте трос для динамических рывков (например, в качестве альпинистского снаряжения) — он предназначен только для статической страховки.
  • Убедитесь, что карабин полностью защелкнут перед началом работы.
  • Не подвергайте трос воздействию агрессивных химических веществ и высоких температур.
  • Храните в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей.

Итоговое впечатление

Fotokvant TRT-52 страховочный трос 50 см — это тот аксессуар, который лучше иметь и не использовать, чем использовать, не имея. За небольшую стоимость он обеспечивает надежную защиту дорогостоящего оборудования от случайного падения. Стальной сердечник, прочная оплетка и удобный карабин делают его практичным выбором как для студийной работы, так и для выездных съемок. Особенно рекомендуется репортерам, свадебным фотографам и видеографам, работающим в условиях, где риск срыва техники с крепления повышен.

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