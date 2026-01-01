Fotokvant TRT-52 страховочный трос 50 см толщиной 2 мм черный с карабином

Описание

Страховочный трос Selens 8402539 Waist Tape Holder Lanyard | Обзор и характеристики

Fotokvant TRT-52 страховочный трос 50 см

Fotokvant TRT-52 страховочный трос 50 см — это страховочный трос, предназначенный для защиты дорогостоящего фото- и видеооборудования от случайного падения. Изделие представляет собой гибкий, но прочный шнур в оплетке, оснащенный с одного конца надежным карабином. Данный аксессуар используется профессионалами для фиксации камер, внешних вспышек, мониторов, светодиодных панелей и другого оборудования к штативу, поясу или другим неподвижным конструкциям.

Модель относится к категории предохранительных тросов (lanyard, safety cable) и ориентирована на фотографов, видеографов и репортеров, которые часто работают в динамичных условиях или на высоте, где риск срыва техники особенно велик.

Основные технические характеристики

Тип изделия: страховочный трос (предохранительный фал)

Полная длина: 500 мм (50 см)

Толщина троса: 2 мм (металлический сердечник)

Толщина в оплетке: 4 мм

Материал сердечника: стальной трос

Материал оплетки: нейлон или полиэстер (черного цвета)

Тип замка: металлический карабин

Максимальная нагрузка: 25 кг (разрывное усилие)

Цвет: черный

Производитель: Selens

Назначение и сферы применения

Основная задача троса — обеспечить безопасность оборудования и предотвратить его повреждение при случайном соскальзывании со штатива, стойки или рук.

Страховка камеры на штативе . Один конец троса крепится к камере (через «ушко» на корпусе или кольцо на креплении), второй — к штативу. При случайном откручивании площадки камера не упадет на землю.

. Один конец троса крепится к камере (через «ушко» на корпусе или кольцо на креплении), второй — к штативу. При случайном откручивании площадки камера не упадет на землю. Защита внешней вспышки или триггера . Фиксация небольшого оборудования на стойке или осветительном приборе.

. Фиксация небольшого оборудования на стойке или осветительном приборе. Подстраховка монитора или рекордера . При выездной съемке с монитором на гимбале или штативе трос предотвратит падение в случае разбалтывания крепления.

. При выездной съемке с монитором на гимбале или штативе трос предотвратит падение в случае разбалтывания крепления. Фиксация светодиодной панели . Для небольших LED-панелей, устанавливаемых на стойки без надежной фиксации.

. Для небольших LED-панелей, устанавливаемых на стойки без надежной фиксации. Репортажная съемка. Крепление к поясу фотографа, чтобы при случайном выскальзывании камера не разбилась об асфальт.

Ключевые особенности

Высокая прочность . Стальной сердечник выдерживает нагрузку до 50 кг, что значительно превышает вес большинства камер и объективов

. Стальной сердечник выдерживает нагрузку до 50 кг, что значительно превышает вес большинства камер и объективов Защитная нейлоновая оплетка . Предотвращает царапины на корпусе оборудования и штативах, а также обеспечивает мягкое скольжение без зацепок

. Предотвращает царапины на корпусе оборудования и штативах, а также обеспечивает мягкое скольжение без зацепок Надежный металлический карабин . Обеспечивает быстрое и безопасное крепление к различным точкам фиксации.

. Обеспечивает быстрое и безопасное крепление к различным точкам фиксации. Оптимальная длина (50 см) . Достаточна для свободного манипулирования оборудованием, но при этом ограничивает его падение до удара о землю.

. Достаточна для свободного манипулирования оборудованием, но при этом ограничивает его падение до удара о землю. Универсальность крепления . Подходит для любого оборудования, имеющего точки фиксации под карабин или кольцо.

. Подходит для любого оборудования, имеющего точки фиксации под карабин или кольцо. Легкий вес (около 100 г в упаковке). Не увеличивает вес рюкзака при транспортировке.

Совместимость и примеры использования

Трос совместим с любым оборудованием, имеющим проушины или кольца для крепления ремней.

Фотокамеры . Зеркальные и беззеркальные камеры большинства производителей (Canon, Nikon, Sony, Fujifilm, Panasonic, Olympus).

. Зеркальные и беззеркальные камеры большинства производителей (Canon, Nikon, Sony, Fujifilm, Panasonic, Olympus). Объективы . Крупные телеобъективы с кронштейном и отверстиями для крепления троса.

. Крупные телеобъективы с кронштейном и отверстиями для крепления троса. Внешние вспышки и радиосинхронизаторы . Многие модели имеют ушки для ремешка.

. Многие модели имеют ушки для ремешка. Мониторы и рекордеры . Например, Atomos, SmallHD, Blackmagic Video Assist.

. Например, Atomos, SmallHD, Blackmagic Video Assist. Светодиодные панели. Небольшие и средние панели с крепежными отверстиями.

Важные замечания при эксплуатации

Регулярно проверяйте целостность оплетки и состояние карабина — любые повреждения снижают надежность страховки.

Не используйте трос для динамических рывков (например, в качестве альпинистского снаряжения) — он предназначен только для статической страховки.

Убедитесь, что карабин полностью защелкнут перед началом работы.

Не подвергайте трос воздействию агрессивных химических веществ и высоких температур.

Храните в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей.

Итоговое впечатление

Fotokvant TRT-52 страховочный трос 50 см — это тот аксессуар, который лучше иметь и не использовать, чем использовать, не имея. За небольшую стоимость он обеспечивает надежную защиту дорогостоящего оборудования от случайного падения. Стальной сердечник, прочная оплетка и удобный карабин делают его практичным выбором как для студийной работы, так и для выездных съемок. Особенно рекомендуется репортерам, свадебным фотографам и видеографам, работающим в условиях, где риск срыва техники с крепления повышен.