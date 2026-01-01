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Kupo CT40MK 40" Extension Grip Arm стандартная стойка в комплекте с крепежной головой и кронштейном
Kupo CT40MK 40" Extension Grip Arm стандартная стойка в комплекте с крепежной головой и кронштейном
Kupo CT40MK 40" Extension Grip Arm стандартная стойка в комплекте с крепежной головой и кронштейном
Kupo CT40MK 40" Extension Grip Arm стандартная стойка в комплекте с крепежной головой и кронштейном

Kupo CT40MK 40" Extension Grip Arm стандартная стойка в комплекте с крепежной головой и кронштейном

Kupo
Артикул: OLE-1452

KUPO 40" Extension Grip Arm – комплект, в который входит стандартная стальная студийная стойка с головой и кронштейном. Имеет два зажима грипхед со втулочным адаптером на 16 мм. Используется для установки студийных осветительных приборов, флагов, фильтров и т.д. Штанга имеет длину 1085 мм. Максимальная нагрузка, кг – 10. Высота варьируется от 132 до 325 см. Диаметр основания, см – 95. Вес, кг – 8,3.

Описание

Стойка Kupo CT40MK 40" Extension Grip Arm с крепежной головой

Kupo CT40MK 40" Extension Grip Arm — это профессиональный комплект для студии, включающий стальную стойку, крепежную голову и кронштейн. Предназначен для надежной установки осветительных приборов, флагов, фильтров и другого оборудования.

Характеристики

  • Длина штанги: 1085 мм (40")
  • Регулировка высоты: от 132 до 325 см
  • Максимальная нагрузка: 10 кг
  • Крепление: два зажима грипхед с адаптером на 16 мм
  • Диаметр основания: 95 см
  • Вес: 8,3 кг

Артикул: OLE-1452

Идеальный выбор для профессиональных съемочных площадок, где требуется надежность, устойчивость и гибкость в позиционировании оборудования.

Для установки тяжелых аксессуаров, рекомендуем дополнительно приобрести груз-противовес

Комплектация

  • Стойка Master C-Stand с "черепашьим" основанием (Turtle Base). Это основная часть комплекта. Основание съемное, что упрощает транспортировку и позволяет использовать стойку в низком положении .
  • Удлинительная штанга (Grip Arm) длиной 40 дюймов (примерно 1085 мм) .
  • Поворотная головка (Grip Head) размером 2,5 дюйма для надежного крепления оборудования на штанге .

Головка имеет несколько V-образных губок для захвата оборудования с посадочными диаметрами 5/8", 1/2", 3/8" и 1/4" . Штанга оснащена шестигранным штифтом (Baby Hex Pin) для предотвращения проворачивания закрепленных приборов

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