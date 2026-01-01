Kupo CT40MK 40" Extension Grip Arm стандартная стойка в комплекте с крепежной головой и кронштейном

Стойка Kupo CT40MK 40" Extension Grip Arm с крепежной головой
Kupo CT40MK 40" Extension Grip Arm — это профессиональный комплект для студии, включающий стальную стойку, крепежную голову и кронштейн. Предназначен для надежной установки осветительных приборов, флагов, фильтров и другого оборудования.
Характеристики
- Длина штанги: 1085 мм (40")
- Регулировка высоты: от 132 до 325 см
- Максимальная нагрузка: 10 кг
- Крепление: два зажима грипхед с адаптером на 16 мм
- Диаметр основания: 95 см
- Вес: 8,3 кг
Артикул: OLE-1452
Идеальный выбор для профессиональных съемочных площадок, где требуется надежность, устойчивость и гибкость в позиционировании оборудования.
Для установки тяжелых аксессуаров, рекомендуем дополнительно приобрести груз-противовес