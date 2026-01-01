images
Avenger D500L зажим со штангой 20" (50 см)

Avenger D500L зажим со штангой 20" (50 см)

Avenger
Артикул: DAN-1888

Зажим Avenger D500L с удлинительной штангой для установки флагов, рам и отражателей.

Описание

Используется при работе с искусственными источниками света для управления световым потоком и его корректировки.

С помощью зажима, перед осветительными приборами, устанавливаются различные инструменты для управления светом (флаги, рамы, сетки, отражатели и т.п.).

Устанавливается на стандартную стойку с узлом 16 мм.

На удлинительную штангу (51 см) можно дополнительно установить дополнительные флаги, сетки и т.п. для создания уникального свето-теневого рисунка.

Технически характеристики:

  • материал - алюминий
  • длина штанги, см - 51

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Доставка

  • Доставка курьерскими службами
  • Доставка Почтой России
  • Доставка транспортными компаниями
  • Самовывоз

С этим товаром покупают

Avenger F810 Baby Plate кронштейн со штифт-адаптером 16 мм
Avenger F810 Baby Plate кронштейн со штифт-адаптером 16 мм
Avenger F810 Baby Plate кронштейн со штифт-адаптером 16 мм
Арт. DAN-1903
Avenger F810 Baby Plate кронштейн со штифт-адаптером 16 мм
Наличие
в наличии 1-3 шт

Кроштейн поворотный Avenger F810 для установки на плоские поверхности (стены, потолок).

Прочный стальной кронштейн. Основание 9х15 см. Устанавливается на любые плоские поверхности, такие как стена и потолок. Установочный адаптер 16 мм для осветительного, студийного и театрального оборудования. Поворотная голова позволит установить оборудования под нужным углом. Вес - 0,81 кг.

9 490 ₽
В корзину
Avenger C155 страховочный трос
Арт. DAN-1861
Avenger C155 страховочный трос
Наличие
в наличии 1-3 шт

Страховочный трос Avenger C155.

Применяется для дополнительной страховки дорогостоящего оборудования.

5 890 ₽
В корзину
Kupo KCP600 Super Viser крепление струбцина 4&quot; 11,4 см с пальцем 16 мм
Арт. OLE-1193
Kupo KCP600 Super Viser крепление струбцина 4" 11,4 см с пальцем 16 мм
Наличие
в наличии 4-10 шт

KUPO Super Viser (KCP600) – крепление-зажим 4" (11,4 см). Предназначен для монтажа на трубах или плоских поверхностях. Для установки студийного оборудования предусмотрена втулка-адаптер 5/8" (16 мм). Изготовлен из литого алюминия. Максимально допустимая нагрузка 30 кг. 

6 240 ₽
В корзину
Kupo KCP809 Junior Side Arm кронштейн для боковой установки
Арт. OLE-0670
Kupo KCP809 Junior Side Arm кронштейн для боковой установки
Наличие
в наличии 1-3 шт

Kupo Junior Side Arm – стальной кронштейн для бокового крепления на стойку осветительного оборудования. Длина – 57 см, нагрузка – до 40 кг. Вес, кг – 1,27.

7 400 ₽
В корзину

Видео

Эдуард Буба
Эдуард Буба
Драматичный портрет. Схема света, построение подсветки
Драматичный портрет. Схема света, построение подсветки
Зачем нужен столик для планшета и ноутбука. Обзор
Зачем нужен столик для планшета и ноутбука. Обзор
Использование источника рисующего света в кадре. Урок студийной фотосъемки
Использование источника рисующего света в кадре. Урок студийной фотосъемки
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Подводные боксы

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.