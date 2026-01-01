Avenger D500L зажим со штангой 20" (50 см)

Описание

Используется при работе с искусственными источниками света для управления световым потоком и его корректировки.

С помощью зажима, перед осветительными приборами, устанавливаются различные инструменты для управления светом (флаги, рамы, сетки, отражатели и т.п.).

Устанавливается на стандартную стойку с узлом 16 мм.

На удлинительную штангу (51 см) можно дополнительно установить дополнительные флаги, сетки и т.п. для создания уникального свето-теневого рисунка.

Технически характеристики: