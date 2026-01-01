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Kupo KS062 16 mm Socket w/3/8" Thread переходник-фиксатор для стойки 5/8 дюйма

Kupo KS062 16 mm Socket w/3/8" Thread переходник-фиксатор для стойки 5/8 дюйма

Kupo
Артикул: NVF-5556

Kupo KS062 16 mm Socket w/3/8" Thread – переходник-фиксатор для стойки 5/8 дюйма (16 мм), предназначенный для установки оборудования и аксессуаров с резьбой 3/8 дюйма. Позволяет установить на студийную стойку штативную голову или другое оборудование.

Описание

Характеристики:

  • Материал - сталь
  • Цвет - черный
  • Крепление - втулка 5/8" (16 мм ) и внешняя резьба 3/8"-16
  • Вес 90 г

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