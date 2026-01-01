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не исп! Raylab LS200B стойка без амортизации 70-200 см
не исп! Raylab LS200B стойка без амортизации 70-200 см
не исп! Raylab LS200B стойка без амортизации 70-200 см
не исп! Raylab LS200B стойка без амортизации 70-200 см

не исп! Raylab LS200B стойка без амортизации 70-200 см

Raylab
Артикул: DAN-7745

Raylab LS200B — студийная алюминиевая стойка для установки малогабаритного оборудования. Состоит из 3 секций и имеет 3 раздвижные ножки. Высота стойки-треноги от 70 до 200 см.

Описание

Характеристики:

  • Максимальная нагрузка, кг — 2,5
  • Вес, кг — 0,95
  • Количество секций - 3
  • Диаметр секций, мм - 19-22-25

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