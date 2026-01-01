не исп! Raylab LS200B стойка без амортизации 70-200 см

Характеристики:
- Максимальная нагрузка, кг — 2,5
- Вес, кг — 0,95
- Количество секций - 3
- Диаметр секций, мм - 19-22-25
Москва
Малая Семеновская 3с6
Raylab LS200B — студийная алюминиевая стойка для установки малогабаритного оборудования. Состоит из 3 секций и имеет 3 раздвижные ножки. Высота стойки-треноги от 70 до 200 см.
Характеристики:
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