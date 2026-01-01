не исп! Raylab LS200B стойка без амортизации 70-200 см

Арт. MTG-1038

Yongnuo YN-30 SOFT светодиодный осветитель.

YongNuo YN30 SOFT - компактный осветитель с выходной мощностью 10 Вт и сверхширокий диапазон цветовой температуры от 2000К до 10000К. Регулировка яркости возможна в пределах от 0 до 100% в режиме ССТ. Режим RGB позволяет воспроизводить практически любой оттенок. Благодаря 31 встроенному FX режиму вы сможете подобрать требуемый эффект для конкретной сцены. Осветителем легко и удобно пользоваться. Все настройки можно производить кнопками непосредственно на корпусе или же удаленно с помощью приложения. Основная информация выводится на экран. Встроенные магниты в конструкции дают возможность установить устройство на любой металлической поверхности.