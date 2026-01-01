Phottix 88215 Padat компактная студийная стойка 200 см

Характеристики:
- максимальная высота, см - 200
- минимальная высота, см - 47
- диаметр секций, мм - 25, 22, 19, 16, 13
- в сложенном состоянии, см - 55
- резьба - 1/4" и 5/8"
- вес, кг - 1,16
- макс. нагрузка, кг - 1,5
Москва
Малая Семеновская 3с6
Phottix (88215) Padat - компактная студийная стойка, высота 200 см, в сложенном состоянии всего 55 см. Складная стойка для установки оборудования. Состоит из 4 секций и имеет 3 раздвижные ножки. Крепление с внутренней резьбой 1/4” и 5/8”.
Характеристики:
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