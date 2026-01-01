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Phottix 88215 Padat компактная студийная стойка 200 см
Phottix 88215 Padat компактная студийная стойка 200 см
Phottix 88215 Padat компактная студийная стойка 200 см
Phottix 88215 Padat компактная студийная стойка 200 см

Phottix 88215 Padat компактная студийная стойка 200 см

Phottix
Артикул: NVF-9960

Phottix (88215) Padat - компактная студийная стойка, высота 200 см, в сложенном состоянии всего 55 см. Складная стойка для установки оборудования. Состоит из 4 секций и имеет 3 раздвижные ножки. Крепление с внутренней резьбой 1/4” и 5/8”. 

Описание

Характеристики:

  • максимальная высота, см - 200
  • минимальная высота, см - 47
  • диаметр секций, мм - 25, 22, 19, 16, 13
  • в сложенном состоянии, см - 55
  • резьба - 1/4" и 5/8"
  • вес, кг - 1,16
  • макс. нагрузка, кг - 1,5

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