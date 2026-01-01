Phottix 88211 Saldo 280 студийная стойка с воздушным амортизатором 280 cм

Характеристики:
- макс. высота, см - 280
- в сложенном состоянии, см - 83,5
- резьба - 1/4" и 5/8"
- вес, кг - 1,95
- макс. нагрузка, кг - 8
Москва
Малая Семеновская 3с6
Phottix (88211) Saldo - студийная стойка с воздушным амортизатором, высота 280 cм. Складная стойка для установки оборудования. Состоит из 4 секций и имеет 3 раздвижные ножки. Крепление с резьбой 1/4” и 5/8”. Она имеет воздушный амортизатор позволяющий плавно складывать секции стойки.
Характеристики:
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