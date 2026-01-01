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Phottix 88211 Saldo 280 студийная стойка с воздушным амортизатором 280 cм
Phottix 88211 Saldo 280 студийная стойка с воздушным амортизатором 280 cм
Phottix 88211 Saldo 280 студийная стойка с воздушным амортизатором 280 cм
Phottix 88211 Saldo 280 студийная стойка с воздушным амортизатором 280 cм
Phottix 88211 Saldo 280 студийная стойка с воздушным амортизатором 280 cм

Phottix 88211 Saldo 280 студийная стойка с воздушным амортизатором 280 cм

Phottix
Артикул: NVF-9962

Phottix (88211) Saldo - студийная стойка с воздушным амортизатором, высота 280 cм. Складная стойка для установки оборудования. Состоит из 4 секций и имеет 3 раздвижные ножки. Крепление с резьбой 1/4” и 5/8”. Она имеет воздушный амортизатор позволяющий плавно складывать секции стойки. 

Описание

Характеристики:

  • макс. высота, см - 280
  • в сложенном состоянии, см - 83,5
  • резьба - 1/4" и 5/8"
  • вес, кг - 1,95
  • макс. нагрузка, кг - 8

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