GreenBean Stand 240 GTX стойка

- максимальная высота, см – 242
- минимальная высота, см – 88
- размах треноги, см – 82
- максимальная нагрузка, кг – 3
- количество секций – 4
- диаметр секций, мм – 19/23/26/30
- диаметр секций ножек, мм – 22
- крепежный адаптер, дюйм – съемный, 5/8 (с резьбой 1/4 дюйма и 3/8 дюйма)
- зажимы-фиксаторы – винтовые
- материал стойки – алюминиево-магниевый сплав
- материал фиксаторов – алюминиево-магниевый сплав
- амортизатор – воздушный
- длина в сложенном виде, см – 76
- вес стойки, кг – 1,8
Fotokvant U-84T – фотозонт просветный 84 см. Позволяет получить мягкий