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GreenBean Stand 240 GTX стойка

GreenBean Stand 240 GTX стойка

GreenBean
Артикул: OLE-0555

GreenBean Stand 240 GTX – алюминиевая четырехсекционная стойка с воздушным амортизатором для установки студийного оборудования весом до 3 кг. Имеет стандартное крепление головки 5/8 дюйма, резьбу 1/4 и 3/8 дюйма, вес 1,75 кг.  Высота варьируется от 88 до 242 см. Имеет металлические винтовые зажимы.

Описание

Технические характеристики:
  • максимальная высота, см – 242
  • минимальная высота, см – 88
  • размах треноги, см – 82
  • максимальная нагрузка, кг – 3
  • количество секций – 4
  • диаметр секций, мм – 19/23/26/30
  • диаметр секций ножек, мм – 22
  • крепежный адаптер, дюйм – съемный, 5/8 (с резьбой 1/4 дюйма и 3/8 дюйма)
  • зажимы-фиксаторы – винтовые
  • материал стойки – алюминиево-магниевый сплав
  • материал фиксаторов – алюминиево-магниевый сплав
  • амортизатор – воздушный
  • длина в сложенном виде, см – 76
  • вес стойки, кг – 1,8

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