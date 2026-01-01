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Godox LA-300 стойка с амортизатором

Godox LA-300 стойка с амортизатором

Godox
Артикул: NVF-9590

Godox LA-300 - легкая профессиональная студийная стойка.

Модель оснащена пневмоамортизатором который позволит плавно опустить секцию стойки нагруженную оборудованием. Стойка состоит из 4 секций котрые фиксируются винтовыми зажимами.

Высота варьируется от 88 до 300 см. Максимальная нагрузка составляет 4 кг. Изготовлена из алюминия.

Описание

Godox LA-300 стойка с амортизатором

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