П-Фото (5000-1) мини-штатив для предметной съемки

Арт. NVF-9136

Fotokvant U-130S Para - глубокий параболический серебряный зонт диаметром 130 см. Предназначен для получения направленного света.

Серебряная поверхность из качественного материала обладает высокой отражающей способностью. Фиберглассовые спицы создают прочную упругую и при этом легкую конструкцию, в результате чего зонт можно использовать даже с полупрофессиональными вспышками.