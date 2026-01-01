images
П-Фото (5000-1) мини-штатив для предметной съемки

П-Фото (5000-1) мини-штатив для предметной съемки

П-Фото
Артикул: NVF-629

П-Фото (5000-1) – практичный, легкий складной штатив может быть установлен на столешнице.

Имеет стандартную посадку: резьба 1/4" и вал 5/8". Диаметр разлета ножек составляет 25,5 см, вес самого штатива - 140 гр.

Описание

П-Фото (5000-1) мини-штатив для предметной съемки

Комплектация

5000-1

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

FST 60х130 Black фон пластиковый черный матовый
Арт. NVF-5711
FST 60х130 Black фон пластиковый черный матовый
Наличие
в наличии 1-3 шт

FST 60х130 B – фон студийный матовый пластиковый. Цвет черный. Размер 0,6х1,3 м. Толщина фона 0,35 мм.

500 ₽
В корзину
Fotokvant U-130S Para параболический глубокий зонт серебряный 130 см
Fotokvant U-130S Para параболический глубокий зонт серебряный 130 см
Fotokvant U-130S Para параболический глубокий зонт серебряный 130 см
Арт. NVF-9136
Fotokvant U-130S Para параболический глубокий зонт серебряный 130 см
Наличие
более 10 шт

Fotokvant U-130S Para - глубокий параболический серебряный зонт диаметром 130 см. Предназначен для получения направленного света.

Серебряная поверхность из качественного материала обладает высокой отражающей способностью. Фиберглассовые спицы создают прочную упругую и при этом легкую конструкцию, в результате чего зонт можно использовать даже с полупрофессиональными вспышками.

4 530 ₽
В корзину
Fotokvant U-84S зонт серебряный на отражение 84 см
Fotokvant U-84S зонт серебряный на отражение 84 см
Fotokvant U-84S зонт серебряный на отражение 84 см
Арт. NVF-6886
Fotokvant U-84S зонт серебряный на отражение 84 см
Наличие
в наличии 4-10 шт

Fotokvant U-84S – серебряный зонт-отражатель, предназначен для достижения ровного светораспределения и акцентированного светового эффекта. Зонт имеет повышенную прочность, благодаря металлической фурнитуре для надежной работы в студии или на выезде. Диаметр купола, см – 84. Вес - 200 г.

540 ₽
В корзину
-14 %
Fotokvant FLH-04 адаптер крепления освещения 16 мм на штатив 1/4 или 3/8 дюйма
Fotokvant FLH-04 адаптер крепления освещения 16 мм на штатив 1/4 или 3/8 дюйма
Fotokvant FLH-04 адаптер крепления освещения 16 мм на штатив 1/4 или 3/8 дюйма
Арт. NVF-2365
Fotokvant FLH-04 адаптер крепления освещения 16 мм на штатив 1/4 или 3/8 дюйма
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 4 дн, 15 ч

Fotokvant FLH-04 – переходник для установки студийных вспышек и аксессуаров на штатив. Благодаря резьбе и адапетру 1/4-3/8, позволяет установить на две самые распространные фоторезьбы.

-13.64 %220 ₽
190 ₽
В корзину

Видео

Студийные стойки. Обзор QZSD LS-25-S
Студийные стойки. Обзор QZSD LS-25-S
QZSD SL285 компактная стойка с независимыми ножками
QZSD SL285 компактная стойка с независимыми ножками
Phottix (88217) Padat компактная студийная стойка 300 см
Phottix (88217) Padat компактная студийная стойка 300 см
Новинки Phottix: стойки PX 200 и PX 280W, LED осветители Ring 40С, Solar BG и X160
Новинки Phottix: стойки PX 200 и PX 280W, LED осветители Ring 40С, Solar BG и X160
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.