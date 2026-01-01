П-Фото (5000-1) мини-штатив для предметной съемки

FST 60х130 B – фон студийный матовый пластиковый. Цвет черный. Размер 0,6х1,3 м. Толщина фона 0,35 мм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
П-Фото (5000-1) – практичный, легкий складной штатив может быть установлен на столешнице.
Имеет стандартную посадку: резьба 1/4" и вал 5/8". Диаметр разлета ножек составляет 25,5 см, вес самого штатива - 140 гр.
5000-1
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FST 60х130 B – фон студийный матовый пластиковый. Цвет черный. Размер 0,6х1,3 м. Толщина фона 0,35 мм.
Fotokvant U-130S Para - глубокий параболический серебряный зонт диаметром 130 см. Предназначен для получения направленного света.
Серебряная поверхность из качественного материала обладает высокой отражающей способностью. Фиберглассовые спицы создают прочную упругую и при этом легкую конструкцию, в результате чего зонт можно использовать даже с полупрофессиональными вспышками.
Fotokvant U-84S – серебряный зонт-отражатель, предназначен для достижения ровного светораспределения и акцентированного светового эффекта. Зонт имеет повышенную прочность, благодаря металлической фурнитуре для надежной работы в студии или на выезде. Диаметр купола, см – 84. Вес - 200 г.
Fotokvant FLH-04 – переходник для установки студийных вспышек и аксессуаров на штатив. Благодаря резьбе и адапетру 1/4-3/8, позволяет установить на две самые распространные фоторезьбы.