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Kupo KCP602 3" SUPERB VISER CLAMP CENTER JAW держатель-зажим

Kupo KCP602 3" SUPERB VISER CLAMP CENTER JAW держатель-зажим

Kupo
Артикул: NVF-9481

Kupo KCP602 3" SUPERB VISER CLAMP CENTER JAW - металический держатель-зажим со штифтом Вaby pin.

Зажим изготовлен из литого алюминия. Может крепится на трубы или планки размером до 101 мм. Сверху устройство имеет стандартный штифт Вaby pin, а губки зажима имеют шестигранное приемное отверстие совместимое с полным модельным рядом аксессуаров Convi Clamp.

Описание

Характеристики:

  • Длина 23,4 см
  • Максимальный захват - 90 мм
  • Крепление - шпилька 5/8"
  • Цвет - серебристый
  • Материал - сталь, алюминий
  • Вес 670 г

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