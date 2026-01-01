Kupo KCP602 3" SUPERB VISER CLAMP CENTER JAW держатель-зажим

Артикул: NVF-9481

Kupo KCP602 3" SUPERB VISER CLAMP CENTER JAW - металический держатель-зажим со штифтом Вaby pin.

Зажим изготовлен из литого алюминия. Может крепится на трубы или планки размером до 101 мм. Сверху устройство имеет стандартный штифт Вaby pin, а губки зажима имеют шестигранное приемное отверстие совместимое с полным модельным рядом аксессуаров Convi Clamp.