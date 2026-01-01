Kupo KCP602 3" SUPERB VISER CLAMP CENTER JAW держатель-зажим

Характеристики:
- Длина 23,4 см
- Максимальный захват - 90 мм
- Крепление - шпилька 5/8"
- Цвет - серебристый
- Материал - сталь, алюминий
- Вес 670 г
Москва
Малая Семеновская 3с6
Kupo KCP602 3" SUPERB VISER CLAMP CENTER JAW - металический держатель-зажим со штифтом Вaby pin.
Зажим изготовлен из литого алюминия. Может крепится на трубы или планки размером до 101 мм. Сверху устройство имеет стандартный штифт Вaby pin, а губки зажима имеют шестигранное приемное отверстие совместимое с полным модельным рядом аксессуаров Convi Clamp.
Характеристики:
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