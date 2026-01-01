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Fotokvant LS-1700R компактная стойка 170 см для вспышки
Fotokvant LS-1700R компактная стойка 170 см для вспышки
Fotokvant LS-1700R компактная стойка 170 см для вспышки

Fotokvant LS-1700R компактная стойка 170 см для вспышки

Fotokvant
Артикул: DAN-3838

Компактная стойка Fotokvant LS-1700R.

Четырехколенная, легкая студийная стойка без амортизации. Модель имеет систему обратного сложения ног, за счет чего очень компактна (удобна в хранении и при транспртировке). Оснащена винтовыми фиксаторами. Цвет - черный. Максимальная высота - 170 см.

Описание

Характеристики:

  • максимальны высота -170 см
  • минимальная высота -50 см
  • максимальная нагрузка - 1,5 кг
  • количество секций -3
  • цвет - черный
  • вес -2,3 кг

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