Fotokvant LS-1700R компактная стойка 170 см для вспышки

Характеристики:
- максимальны высота -170 см
- минимальная высота -50 см
- максимальная нагрузка - 1,5 кг
- количество секций -3
- цвет - черный
- вес -2,3 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
Компактная стойка Fotokvant LS-1700R.
Четырехколенная, легкая студийная стойка без амортизации. Модель имеет систему обратного сложения ног, за счет чего очень компактна (удобна в хранении и при транспртировке). Оснащена винтовыми фиксаторами. Цвет - черный. Максимальная высота - 170 см.
Характеристики:
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