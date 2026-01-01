Falcon Eyes LV-30 стойка для освещения

Стойка состоит из трех секций диаметром 40, 35 и 30 мм, которые надежно соединяются между собой металлическими винтовыми зажимами. Между секциями предусмотрены амортизирующие резиновые кольца.
Ножки из прямоугольного стального профиля (26 х 26 мм) обеспечивают устойчивое положение стойки на любой поверхности. Благодаря пластиковым насадкам они не царапают пол. Одна из ног - телескопическая (длина увеличивается на 25 см). Это дает возможность использовать стойку на поверхности с перепадом высот, например на лестнице, или наклонить ее под нужным углом, если дополнительно укомплектовать подходящим противовесом.
Стальной выдвижной шпигот 5/8" с винтовым креплением и отверстие 1⅛" (junior) позволяют установить оборудование весом до 20 кг. Для крепления тросика, страхующего установленное оборудование, предусмотрена металлическая проушина.
Хромированное покрытие защищает конструкцию от механического повреждения и коррозии, продлевая срок ее службы.
Характеристики:
- высота максимальная - 300 см
- высота минимальная - 118 см
- максимальная нагрузка - 20 кг
- количество секций - 3
- диаметр секций - 40/35/30 мм
- размер профиля ножек - 26х26 мм
- размах треноги - 130 см
- длина в сложенном виде - 118 см
- крепежный адаптер - шпигот 5/8", отверстие 1 1/8" (junior)
- зажимы-фиксаторы - винтовые
- вес - 7,2 кг