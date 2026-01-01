Falcon Eyes LV-30 стойка для освещения

Описание

Стойка состоит из трех секций диаметром 40, 35 и 30 мм, которые надежно соединяются между собой металлическими винтовыми зажимами. Между секциями предусмотрены амортизирующие резиновые кольца.

Ножки из прямоугольного стального профиля (26 х 26 мм) обеспечивают устойчивое положение стойки на любой поверхности. Благодаря пластиковым насадкам они не царапают пол. Одна из ног - телескопическая (длина увеличивается на 25 см). Это дает возможность использовать стойку на поверхности с перепадом высот, например на лестнице, или наклонить ее под нужным углом, если дополнительно укомплектовать подходящим противовесом.

Стальной выдвижной шпигот 5/8" с винтовым креплением и отверстие 1⅛" (junior) позволяют установить оборудование весом до 20 кг. Для крепления тросика, страхующего установленное оборудование, предусмотрена металлическая проушина.

Хромированное покрытие защищает конструкцию от механического повреждения и коррозии, продлевая срок ее службы.

Характеристики: