images
images
images
images
images
images
Falcon Eyes LV-30 стойка для освещения
Falcon Eyes LV-30 стойка для освещения
Falcon Eyes LV-30 стойка для освещения
Falcon Eyes LV-30 стойка для освещения
Falcon Eyes LV-30 стойка для освещения
Falcon Eyes LV-30 стойка для освещения

Falcon Eyes LV-30 стойка для освещения

Falcon Eyes
Артикул: DAN-3950

Стойка Falcon Eyes LV-30 для освещения.

Стальная стойка для студийного оборудования, максимальная нагрузка - 20 кг, максимальная высота - 300 см, три секций, телескопическая нога, металлические винтовые зажимы. Для крепления оборудования имеет шпигот 5/8" и отверстие 1⅛" (junior).

Описание

Стойка состоит из трех секций диаметром 40, 35 и 30 мм, которые надежно соединяются между собой металлическими винтовыми зажимами. Между секциями предусмотрены амортизирующие резиновые кольца.

Ножки из прямоугольного стального профиля (26 х 26 мм) обеспечивают устойчивое положение стойки на любой поверхности. Благодаря пластиковым насадкам они не царапают пол. Одна из ног - телескопическая (длина увеличивается на 25 см). Это дает возможность использовать стойку на поверхности с перепадом высот, например на лестнице, или наклонить ее под нужным углом, если дополнительно укомплектовать подходящим противовесом.

Стальной выдвижной шпигот 5/8" с винтовым креплением и отверстие 1⅛" (junior) позволяют установить оборудование весом до 20 кг. Для крепления тросика, страхующего установленное оборудование, предусмотрена металлическая проушина.

Хромированное покрытие защищает конструкцию от механического повреждения и коррозии, продлевая срок ее службы.

Характеристики:

  • высота максимальная - 300 см
  • высота минимальная - 118 см       
  • максимальная нагрузка - 20 кг
  • количество секций - 3
  • диаметр секций - 40/35/30 мм
  • размер профиля ножек - 26х26 мм
  • размах треноги - 130 см
  • длина в сложенном виде - 118 см
  • крепежный адаптер - шпигот 5/8", отверстие 1 1/8" (junior)
  • зажимы-фиксаторы - винтовые
  • вес - 7,2 кг

Комплектация

  • Стойка Falcon Eyes LV-30.
  • Руководство по эксплуатации.

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Fotokvant RHR KIT-2000 держатель отражателя со стойкой
Fotokvant RHR KIT-2000 держатель отражателя со стойкой
Fotokvant RHR KIT-2000 держатель отражателя со стойкой
Арт. DAN-6607
Fotokvant RHR KIT-2000 держатель отражателя со стойкой
Наличие
более 10 шт

Комплект Fotokvant RHR KIT-180 держатель отражателя со стойкой.

В комплект входят стойка Fotokvant LS-2400 и держатель Fotokvant RHR-2000, Комплект подходит для работы как на выезде, так и в студии. Он компактен и удобен в транспортировке. Внимание! Отражатель в комплект не входит.

3 590 ₽
В корзину
Fotokvant RCL-S1 суперкламп струбцина-зажим универсальный
Fotokvant RCL-S1 суперкламп струбцина-зажим универсальный
Fotokvant RCL-S1 суперкламп струбцина-зажим универсальный
Арт. NVF-9343
Fotokvant RCL-S1 суперкламп струбцина-зажим универсальный
Наличие
более 10 шт

Fotokvant RCL-S1 - универсальный зажим суперкламп для крепления на плоские и цилиндрические поверхности студийного оборудования. Обеспечивает необходимую прочность крепления. Зажим также может быть использован для фиксации системы крепления фонов B-3W или B-4W на трубы или автополы. Вес - 0,85 кг.

2 610 ₽
В корзину
-10 %
Falcon Eyes L-2900ST стойка для освещения 2,5 м с пружинным амортизатором
Falcon Eyes L-2900ST стойка для освещения 2,5 м с пружинным амортизатором
Falcon Eyes L-2900ST стойка для освещения 2,5 м с пружинным амортизатором
Арт. VBR-505
Falcon Eyes L-2900ST стойка для освещения 2,5 м с пружинным амортизатором
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 дн, 18 ч

Falcon Eyes L-2900ST – прочная стальная стойка с пружинной амортизацией и металлическими зажимами. Используется для установки осветительных приборов со стандартным креплением диаметром 5/8". Высота от 113 до 250 см, крепежный адаптер с резьбой 1/4". Вес – 2,5 кг. Максимальная нагрузка – 7 кг.

-10 %2 170 ₽
1 950 ₽
В корзину
Kupo KCP200B 2-1/2 GRIP HEAD-BLACK крепежная головка 2-1/2 дюйма
Арт. NVF-5557
Kupo KCP200B 2-1/2 GRIP HEAD-BLACK крепежная головка 2-1/2 дюйма
Наличие
более 10 шт

Kupo KCP200B 2-1/2 GRIP HEAD-BLACK – зажим для установки на стойку оборудования (втулочный адаптер 16 мм).

Черного цвета. Предназначен для использования со стойками серии Century. Вес - 0,85 кг.

3 560 ₽
В корзину
-10 %
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов
Арт. NVF-9339
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 21 ч

Fotokvant B-3W – надежная система для монтажа, подъема и хранения до 3-х рулонов бумажных фонов. Крепится на потолок или стену (крюки под 45°). Комплектуется держателями-гантелями, цепями и грузиками. Подходит для рулонов с внутренним диаметром 45–60 мм. Обеспечивает аккуратное скручивание фона и защиту от самопроизвольного разматывания.

-10.1 %4 850 ₽
4 360 ₽
В корзину
Fotokvant KPP-14 двойной шарнирный кронштейн
Fotokvant KPP-14 двойной шарнирный кронштейн
Fotokvant KPP-14 двойной шарнирный кронштейн
Арт. DAN-2583
Fotokvant KPP-14 двойной шарнирный кронштейн
Наличие
в наличии 1-3 шт

Двойной шарнирный кронштейн Fotokvant KPP-14 для установки студийного оборудования.

Рекомендуется использовать совместно с суперклампами. Для крепления оборудования на обоих адаптерах стандартная резьба 3/8 дюйма. Размер кронштейна - 46 см, одно плечо - 23,5 см. Вес - 0,6 кг.

2 510 ₽
В корзину

Видео

Студийные стойки. Обзор QZSD LS-25-S
Студийные стойки. Обзор QZSD LS-25-S
QZSD SL285 компактная стойка с независимыми ножками
QZSD SL285 компактная стойка с независимыми ножками
Phottix (88217) Padat компактная студийная стойка 300 см
Phottix (88217) Padat компактная студийная стойка 300 см
Новинки Phottix: стойки PX 200 и PX 280W, LED осветители Ring 40С, Solar BG и X160
Новинки Phottix: стойки PX 200 и PX 280W, LED осветители Ring 40С, Solar BG и X160
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.