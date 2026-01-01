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Falcon Eyes L-850/B стойка для студийного освещения
Falcon Eyes L-850/B стойка для студийного освещения
Falcon Eyes L-850/B стойка для студийного освещения

Falcon Eyes L-850/B стойка для студийного освещения

Falcon Eyes
Артикул: DAN-3680

Стойка Falcon Eyes L-850/B для студийного освещения.

Стойка со складными ножками и съемной колонной для установки студийного оборудования на небольшой высоте (от 7 до 85 см). Максимальная нагрузка - 3 кг. В комплекте двухсторонний шпигот 5/8 дюйма с винтами с резьбой 1/4 и 3/8 дюйма. Вес комплекта - 1,25 кг.

Описание

Все элементы стойки (центральная колонна, винтовые фиксаторы, ножки, шпиготы) изготовлены из металла. Съемная телескопическая колонна стойки - двухсекционная, изготовлена из алюминиевых трубок диаметром 19 и 23 мм. Длинна колонны в сложенном состоянии - 47 см, максимальная длина - 79 см. На концах колонны расположены латунные шпиготы с винтами 1/4 и 3/8 дюйма.

Ножки стойки - складные. В сложенном виде три ножки стойки занимают объем, сопоставимый с телескопической колонной стойки. Размах ножек в рабочем положении составляет 62 см. На концах ножек расположены резиновые наконечники. Материал ножек - сталь. Возможен вариант установки стойки вплотную к стене. Для этого необходимо поставить две ножки в линию, а третью перпендикулярно к ним.

В основании стойки находится глухое отверстие для шпигота 5/8 дюйма с винтом для фиксации. Колонна со шпиготом устанавливается в это отверстие и фиксируется металлическим барашком.

Для максимально низкой установки осветительного оборудования, колонну необходимо вытащить из основания и используя комплектный двухсторонний шпигот 5/8" с резьбой 1/4" и 3/8". Также возможно вкрутить шпигот непосредственно в одну из ножек, для этого на ней есть отверстие с резьбой 3/8 дюйма.

Комплектация

  • Стойка Falcon Eyes L-850/B - 1 шт.
  • Основание с ножками - 1 шт.
  • Шпигот двухсторонний - 1 шт.
  • Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

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