Kupo KCP200 2-1/2” Grip head silver крепежная головка 2-1/2 дюйма

Арт. DAN-7866

Фон пластиковый Wansen PB-1520 светло-серый, размер - 1,5х2 м. Пластиковый, матовый фон светло-серого цвета. Легко гнется и режется. Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер - 1,5х2 м.

Данный оттенок фона идеален для съемки белых предметов, так как подчеркивает белизну снимаемого и позволяет не пересвечивать при съемке даже на телефон.