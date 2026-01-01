Kupo KCP200 2-1/2” Grip head silver крепежная головка 2-1/2 дюйма

Характеристики:
- Головка захвата 2-1/2"
- Установочный диаметр - 5/8" (16 мм)
- Диаметры крепления для аксессуаров - 5/8", 1/2", 3/8", 1/4"
- Материал - алюминий
- Цвет - серебристый
- Вес - 780 г
Москва
Малая Семеновская 3с6
Kupo KCP200 2-1/2” Grip head silver – зажим для установки на стойку оборудования (втулочный адаптер 16 мм). Цвет серебро. Предназначен для использования со стойками серии Century.
Характеристики:
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