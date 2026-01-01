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Kupo KCP200 2-1/2” Grip head silver крепежная головка 2-1/2 дюйма

Kupo KCP200 2-1/2” Grip head silver крепежная головка 2-1/2 дюйма

Kupo
Артикул: NVF-5558

Kupo KCP200 2-1/2” Grip head silver – зажим для установки на стойку оборудования (втулочный адаптер 16 мм). Цвет серебро. Предназначен для использования со стойками серии Century.

Описание

Характеристики:

  • Головка захвата 2-1/2"
  • Установочный диаметр - 5/8" (16 мм)
  • Диаметры крепления для аксессуаров - 5/8", 1/2", 3/8", 1/4"
  • Материал - алюминий
  • Цвет - серебристый
  • Вес - 780 г

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