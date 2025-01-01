images
-15 %
Falcon Eyes UR-48T зонт просветный 97 см

Falcon Eyes UR-48T зонт просветный 97 см

Falcon Eyes
Артикул: VBR-141

Фотозонт Falcon Eyes UR-48T – просветный зонт, который может использоваться на отражение.

Потеря по мощности света составляет до 50%. Диаметр купола 97 см, глубина – 31 см, длина зонта 70 см, толщина штифта зонта 0,8 см. Спицы изготовлены из стекловолокна, соединительные элементы – из ударопрочного пластика. Вес - 350 г.

 

 

Описание

С помощью просветного зонта у фотографа появляется возможность уменьшить контраст и подчеркнуть те детали, которые находятся в тени.

Зонт может быть использован не только в фотографии, но и при видеосъемке с галогенными осветителями. Фотозонт легко складывается и не занимает много места при транспортировке.

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

FST SC-01 клипса
Арт. DAN-0282
FST SC-01 клипса
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

FST SC-01 – металлическая клипса с резиновыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине.

Ширина захвата – 80 мм. Вес - 0,15 кг.

280 ₽
В корзину
Grifon HC-01 сотовая решетка для накамерных фотовспышек
Арт. NVF-2887
Grifon HC-01 сотовая решетка для накамерных фотовспышек
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon HC-01 – модель сотовой решетки имеет компактную и легкую конструкцию. За счет надежного крепления в передней части легко устанавливается с помощью липучки на большинство накамерных вспышек.

690 ₽
В корзину
Chris James 206 Quarter C.T. orange фолиевый фильтр темный фарфор
Chris James 206 Quarter C.T. orange фолиевый фильтр темный фарфор
Chris James 206 Quarter C.T. orange фолиевый фильтр темный фарфор
Арт. NVF-205
Chris James 206 Quarter C.T. orange фолиевый фильтр темный фарфор
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Фолиевый фильтр Quarter C.T. orange 206 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 79,1%. Преобразует 6500К в 4600K. Цена указана за один погонный метр.

2 870 ₽
В корзину
Chris James 223 Eighth C.T.O фолиевый фильтр светлый апельсин
Арт. NVF-1061
Chris James 223 Eighth C.T.O фолиевый фильтр светлый апельсин
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Фолиевый фильтр корректирующий Chris James 223 Eighth C.T. orange
Преобразует световую температуру 5700К в 3200К.
Коэффициент пропускания - 79,1%
Коэффициент поглощения - 0,07
Цена указана за один погонный метр.

 

2 870 ₽
В корзину

Видео

Советы по фотосъемке еды от Эндрю Скривани
Советы по фотосъемке еды от Эндрю Скривани
Софтрефлекторы Phottix Spartan Beauty Dish 50&amp;70. Обзор и сравнение портретных тарелок
Софтрефлекторы Phottix Spartan Beauty Dish 50&70. Обзор и сравнение портретных тарелок
Квадратные светофильтры для объективов. Обзор
Квадратные светофильтры для объективов. Обзор
Зоммер Джорджио
Зоммер Джорджио
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера