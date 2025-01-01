Falcon Eyes UR-48T зонт просветный 97 см

Описание

С помощью просветного зонта у фотографа появляется возможность уменьшить контраст и подчеркнуть те детали, которые находятся в тени.

Зонт может быть использован не только в фотографии, но и при видеосъемке с галогенными осветителями. Фотозонт легко складывается и не занимает много места при транспортировке.