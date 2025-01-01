Falcon Eyes UR-48T зонт просветный 97 см

FST SC-01 – металлическая клипса с резиновыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине.
Ширина захвата – 80 мм. Вес - 0,15 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Фотозонт Falcon Eyes UR-48T – просветный зонт, который может использоваться на отражение.
Потеря по мощности света составляет до 50%. Диаметр купола 97 см, глубина – 31 см, длина зонта 70 см, толщина штифта зонта 0,8 см. Спицы изготовлены из стекловолокна, соединительные элементы – из ударопрочного пластика. Вес - 350 г.
С помощью просветного зонта у фотографа появляется возможность уменьшить контраст и подчеркнуть те детали, которые находятся в тени.
Зонт может быть использован не только в фотографии, но и при видеосъемке с галогенными осветителями. Фотозонт легко складывается и не занимает много места при транспортировке.
Grifon HC-01 – модель сотовой решетки имеет компактную и легкую конструкцию. За счет надежного крепления в передней части легко устанавливается с помощью липучки на большинство накамерных вспышек.
Фолиевый фильтр Quarter C.T. orange 206 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 79,1%. Преобразует 6500К в 4600K. Цена указана за один погонный метр.
Фолиевый фильтр корректирующий Chris James 223 Eighth C.T. orange
Преобразует световую температуру 5700К в 3200К.
Коэффициент пропускания - 79,1%
Коэффициент поглощения - 0,07
Цена указана за один погонный метр.
