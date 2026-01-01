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-10 %
Falcon Eyes FlatStand 2000BAC стойка-тренога для фото-видеостудии
Falcon Eyes FlatStand 2000BAC стойка-тренога для фото-видеостудии
Falcon Eyes FlatStand 2000BAC стойка-тренога для фото-видеостудии
Falcon Eyes FlatStand 2000BAC стойка-тренога для фото-видеостудии
Falcon Eyes FlatStand 2000BAC стойка-тренога для фото-видеостудии
Falcon Eyes FlatStand 2000BAC стойка-тренога для фото-видеостудии
Falcon Eyes FlatStand 2000BAC стойка-тренога для фото-видеостудии
Falcon Eyes FlatStand 2000BAC стойка-тренога для фото-видеостудии
Falcon Eyes FlatStand 2000BAC стойка-тренога для фото-видеостудии

Falcon Eyes FlatStand 2000BAC стойка-тренога для фото-видеостудии

Falcon Eyes
Артикул: DAN-2945

Стойка-тренога для фото-видеостудии Falcon Eyes FlatStand 2000BAC.

Алюминиевая стойка-тренога с шаровой мини-головой для установки цифровых камер, максимальная высота 200 см, в сложенном состоянии 71 см. Имеет воздушный амортизатор. Плоская конструкция, стойки соединяются между собой для удобства транспортировки и хранения.

Описание

Конструкция стойки позволяет складывать ее опоры таким образом, что в сложенном состоянии стойка занимает существенно меньше места в отличии от стоек классической конструкции. Минимальная толщина стойки в сложенном состоянии составляет всего 6 см. Более того, механизм стойки позволяет соединять несколько стоек в сложенном состоянии меду собой (с помощью клипсового механизма, стойки должны быть одинакового размера). Таким образом, вы можете сэкономить место и время - сложенные между собой стойки можно перенести за один подход.

Внимание! Не рекомендуется соединять между собой более пяти стоек, так как клипсы соединений не рассчитаны на нагрузку свыше 5 кг.

Максимальная рабочая высота стойки 200 см, в сложенном состоянии длина составляет 71 см. Диаметры секций - 25, 22, 19, 16 мм. Диаметр ножек 19 мм. В рабочем положении размах ножек стойки составляет 72 см.

Механизм воздушной амортизации обеспечит безопасную эксплуатацию и предохранит оборудование от повреждений. Три секции надежно соединяются между собой винтовыми зажимами. Секции стойки-треноги изготовлены из алюминиевого сплава, а зажимы, крестовины и рукоятки - ABS пластик.

Для установки камер или другого оборудования на стойку, в комплекте предусмотрена съемная шаровая мини-голова

Характеристики:

  • максимальная нагрузка - 4 кг
  • количество секций - 4
  • максимальная рабочая высота - 200 см
  • минимальная рабочая высота - 76 см
  • длина в сложенном виде - 71 см
  • размах треноги - 72 см
  • диаметр ножек - 19 мм
  • диаметр секций - 25, 22, 19, 16 мм
  • материал секций - алюминий
  • шпигот - 5/8“, резьбы 1/4“ и 3/8“
  • амортизация - воздушный амортизатор
  • материал зажимов - нейлон с волокнистым наполнителем
  • вес - 1,08 кг

Комплектация

  • Стойка-тренога Falcon Eyes FlatStand 2000BAC.
  • Шаровая головка.
  • Руководство по эксплуатации.

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