Falcon Eyes FlatStand 2000BAC стойка-тренога для фото-видеостудии

Конструкция стойки позволяет складывать ее опоры таким образом, что в сложенном состоянии стойка занимает существенно меньше места в отличии от стоек классической конструкции. Минимальная толщина стойки в сложенном состоянии составляет всего 6 см. Более того, механизм стойки позволяет соединять несколько стоек в сложенном состоянии меду собой (с помощью клипсового механизма, стойки должны быть одинакового размера). Таким образом, вы можете сэкономить место и время - сложенные между собой стойки можно перенести за один подход.
Внимание! Не рекомендуется соединять между собой более пяти стоек, так как клипсы соединений не рассчитаны на нагрузку свыше 5 кг.
Максимальная рабочая высота стойки 200 см, в сложенном состоянии длина составляет 71 см. Диаметры секций - 25, 22, 19, 16 мм. Диаметр ножек 19 мм. В рабочем положении размах ножек стойки составляет 72 см.
Механизм воздушной амортизации обеспечит безопасную эксплуатацию и предохранит оборудование от повреждений. Три секции надежно соединяются между собой винтовыми зажимами. Секции стойки-треноги изготовлены из алюминиевого сплава, а зажимы, крестовины и рукоятки - ABS пластик.
Для установки камер или другого оборудования на стойку, в комплекте предусмотрена съемная шаровая мини-голова
Характеристики:
- максимальная нагрузка - 4 кг
- количество секций - 4
- максимальная рабочая высота - 200 см
- минимальная рабочая высота - 76 см
- длина в сложенном виде - 71 см
- размах треноги - 72 см
- диаметр ножек - 19 мм
- диаметр секций - 25, 22, 19, 16 мм
- материал секций - алюминий
- шпигот - 5/8“, резьбы 1/4“ и 3/8“
- амортизация - воздушный амортизатор
- материал зажимов - нейлон с волокнистым наполнителем
- вес - 1,08 кг