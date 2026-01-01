Falcon Eyes FlatStand 2000BAC стойка-тренога для фото-видеостудии

Описание

Конструкция стойки позволяет складывать ее опоры таким образом, что в сложенном состоянии стойка занимает существенно меньше места в отличии от стоек классической конструкции. Минимальная толщина стойки в сложенном состоянии составляет всего 6 см. Более того, механизм стойки позволяет соединять несколько стоек в сложенном состоянии меду собой (с помощью клипсового механизма, стойки должны быть одинакового размера). Таким образом, вы можете сэкономить место и время - сложенные между собой стойки можно перенести за один подход.

Внимание! Не рекомендуется соединять между собой более пяти стоек, так как клипсы соединений не рассчитаны на нагрузку свыше 5 кг.

Максимальная рабочая высота стойки 200 см, в сложенном состоянии длина составляет 71 см. Диаметры секций - 25, 22, 19, 16 мм. Диаметр ножек 19 мм. В рабочем положении размах ножек стойки составляет 72 см.

Механизм воздушной амортизации обеспечит безопасную эксплуатацию и предохранит оборудование от повреждений. Три секции надежно соединяются между собой винтовыми зажимами. Секции стойки-треноги изготовлены из алюминиевого сплава, а зажимы, крестовины и рукоятки - ABS пластик.

Для установки камер или другого оборудования на стойку, в комплекте предусмотрена съемная шаровая мини-голова

Характеристики: