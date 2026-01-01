images
images
images
images
images
images
Falcon Eyes FEL-3900A/B.0 стойка для фото- видеостудии с максимальной высотой 390 см
Falcon Eyes FEL-3900A/B.0 стойка для фото- видеостудии с максимальной высотой 390 см
Falcon Eyes FEL-3900A/B.0 стойка для фото- видеостудии с максимальной высотой 390 см
Falcon Eyes FEL-3900A/B.0 стойка для фото- видеостудии с максимальной высотой 390 см
Falcon Eyes FEL-3900A/B.0 стойка для фото- видеостудии с максимальной высотой 390 см
Falcon Eyes FEL-3900A/B.0 стойка для фото- видеостудии с максимальной высотой 390 см

Falcon Eyes FEL-3900A/B.0 стойка для фото- видеостудии с максимальной высотой 390 см

Falcon Eyes
Артикул: DAN-1275

Falcon Eyes FEL-3900A/B.0 - стойка для фото- или видеостудии.

Алюминиевая четырехсекционная стойка-тренога для установки цифровых камер. Стойка имеет воздушный амортизатор. Максимальная высота - 390 см.


Описание

Студийная стойка-тренога. Рабочая высота от 142 до 390 см.

Оборудование крепится через съемный адаптер диаметром 5/8" с винтами 1/4" и 3/8" и возможностью горизонтальной установки. В целях безопасности рядом с адаптером находится ушко для предохранительного тросика.

Механизм воздушной амортизации обеспечит безопасную эксплуатацию и предохранит оборудование от повреждений. Секции надежно соединяются между собой винтовыми зажимами.

Секции стойки-треноги, зажимы и крестовины изготовлены из алюминиевого сплава, рукоятки - ABS пластик.

Характеристики:

  • максимальная высота, см - 390
  • минимальная высота, см - 142
  • длина в сложенном состоянии, см - 120
  • размах треноги, см - 106
  • максимальная нагрузка, кг - 10
  • количество секций - 4
  • амортизатор - воздушный
  • тип фиксации секций - винтовой зажим
  • диаметр ножек, мм - 25
  • диаметр секций, мм - 25/30/35/40
  • крепежный адаптер, дюйм - 5/8 (съемный, винты 1/4 и 3/8)
  • установка адаптера горизонтально - нет
  • материал секций и ножек - алюминиевый сплав
  • материал фиксаторов - алюминиевый сплав
  • материал рукояток - поликарбонат
  • материал крестовин - алюминиевый сплав
  • вес стойки (без упаковки), кг - 2,8

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Хит
Fotokvant U-84T фотозонт белый на просвет 84 см
Fotokvant U-84T фотозонт белый на просвет 84 см
Fotokvant U-84T фотозонт белый на просвет 84 см
Арт. NVF-7291
Fotokvant U-84T фотозонт белый на просвет 84 см
Наличие
более 10 шт

Fotokvant U-84T – фотозонт просветный 84 см. Позволяет получить мягкий рассеянный свет, равномерно и одинаково освещающий все поверхности объекта. Отлично подходит для съемки на выезде. Применяется при фотографии на документы, в маленьких помещениях, а так же в репортажной съемке. Диаметр купола - 84 см. Вес - 200 г.

410 ₽
В корзину
YongNuo YN608 осветитель кольцевой со сменной температурой 3200-5500K
YongNuo YN608 осветитель кольцевой со сменной температурой 3200-5500K
Арт. NVF-9880
YongNuo YN608 осветитель кольцевой со сменной температурой 3200-5500K
Наличие
в наличии 1-3 шт

YongNuo YN608 - осветитель кольцевой с возможность изменить температуру от 3200 до 5500 K.

Осветитель круглой формы дает исключительно ровно и мягкое свечение, необходимое для съемкм в портретном и каталожном жанре.

11 800 ₽
В корзину
Fotokvant BGP-2711-93 Arctic White фон бумажный 2.72х11 м супер-белый
Fotokvant BGP-2711-93 Arctic White фон бумажный 2.72х11 м супер-белый
Fotokvant BGP-2711-93 Arctic White фон бумажный 2.72х11 м супер-белый
Арт. MTG-1379
Fotokvant BGP-2711-93 Arctic White фон бумажный 2.72х11 м супер-белый
Наличие
более 10 шт

Fotokvant BGP-2711-93 фон бумажный 2.72х11 м супер-белый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую небликующую поверхность. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Вес фона примерно 6,3 кг. Плотность фона – 160 г/м2.

3 970 ₽
В корзину
Fotokvant V-2630L ворота для тяжелых фонов 2,6х3 м
Арт. NVF-9844
Fotokvant V-2630L ворота для тяжелых фонов 2,6х3 м
Наличие
более 10 шт

Fotokvant V-2630L - ворота для тяжелых фонов размером 2,6х3 м.

Система установки фона типа ворота, представляет из себя две стойки и перекладину для установки фона. Перекладина телескопическая. Максимальная высота стоек - 2,6 м. Минимальная ширина - 120 см. Система упакована в удобную сумку для хранения и переноски. Вес всей системы - 5 кг. Длина в упаковке - 124 см. Диаметр ножек 22мм.

7 910 ₽
В корзину
Avenger D200 зажим
Арт. OLE-0449
Avenger D200 зажим
Наличие
в наличии 1-3 шт

Avenger D200 – алюминиевый зажим серебристого цвета для установки оборудования на стойку (втулочный адаптер 16 мм). Рекомендуется использовать со стойками серии Century. В зажиме используется серия шайб для дополнительного фиксирующего крутящего момента.

8 790 ₽
В корзину

Видео

Студийные стойки. Обзор QZSD LS-25-S
Студийные стойки. Обзор QZSD LS-25-S
QZSD SL285 компактная стойка с независимыми ножками
QZSD SL285 компактная стойка с независимыми ножками
Phottix (88217) Padat компактная студийная стойка 300 см
Phottix (88217) Padat компактная студийная стойка 300 см
Новинки Phottix: стойки PX 200 и PX 280W, LED осветители Ring 40С, Solar BG и X160
Новинки Phottix: стойки PX 200 и PX 280W, LED осветители Ring 40С, Solar BG и X160
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.