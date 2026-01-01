Falcon Eyes FEL-3900A/B.0 стойка для фото- видеостудии с максимальной высотой 390 см

Студийная стойка-тренога. Рабочая высота от 142 до 390 см.
Оборудование крепится через съемный адаптер диаметром 5/8" с винтами 1/4" и 3/8" и возможностью горизонтальной установки. В целях безопасности рядом с адаптером находится ушко для предохранительного тросика.
Механизм воздушной амортизации обеспечит безопасную эксплуатацию и предохранит оборудование от повреждений. Секции надежно соединяются между собой винтовыми зажимами.
Секции стойки-треноги, зажимы и крестовины изготовлены из алюминиевого сплава, рукоятки - ABS пластик.
Характеристики:
- максимальная высота, см - 390
- минимальная высота, см - 142
- длина в сложенном состоянии, см - 120
- размах треноги, см - 106
- максимальная нагрузка, кг - 10
- количество секций - 4
- амортизатор - воздушный
- тип фиксации секций - винтовой зажим
- диаметр ножек, мм - 25
- диаметр секций, мм - 25/30/35/40
- крепежный адаптер, дюйм - 5/8 (съемный, винты 1/4 и 3/8)
- установка адаптера горизонтально - нет
- материал секций и ножек - алюминиевый сплав
- материал фиксаторов - алюминиевый сплав
- материал рукояток - поликарбонат
- материал крестовин - алюминиевый сплав
- вес стойки (без упаковки), кг - 2,8