Falcon Eyes FEL-3900A/B.0 стойка для фото- видеостудии с максимальной высотой 390 см

Описание

Студийная стойка-тренога. Рабочая высота от 142 до 390 см.

Оборудование крепится через съемный адаптер диаметром 5/8" с винтами 1/4" и 3/8" и возможностью горизонтальной установки. В целях безопасности рядом с адаптером находится ушко для предохранительного тросика.

Механизм воздушной амортизации обеспечит безопасную эксплуатацию и предохранит оборудование от повреждений. Секции надежно соединяются между собой винтовыми зажимами.

Секции стойки-треноги, зажимы и крестовины изготовлены из алюминиевого сплава, рукоятки - ABS пластик.

Характеристики: