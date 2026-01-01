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-10 %
Godox Knowled M200D светодиодный осветитель
Godox Knowled M200D светодиодный осветитель
Godox Knowled M200D светодиодный осветитель
Godox Knowled M200D светодиодный осветитель
Godox Knowled M200D светодиодный осветитель
Godox Knowled M200D светодиодный осветитель
Godox Knowled M200D светодиодный осветитель

Godox Knowled M200D светодиодный осветитель

Godox
Артикул: DAN-9580

Godox Knowled M200D светодиодный осветитель/

Светодиодный осветитель с максимальной мощностью 230 Вт, постоянная цветовая температура 5600K, CRI≥96, TLCI≥97, регулирование яркости 0–100%, 12 динамических спецэффектов, выносной блок управления. Возможность управления по DMX512, беспроводное управление 2.4G, со смартфона по Bluetooth. Байонет Bowens, рефлектор с «зеркальной» поверхностью.

Описание


Осветитель с максимальной мощность 230 Вт и постоянной цветовой температурой 5600K (сбалансированный «белый дневной» свет).Осветитель с максимальной мощность 230 Вт и постоянной цветовой температурой 5600K (сбалансированный «белый дневной» свет).
Высокопроизводительный светодиодный осветитель выдает сбалансированный по дневному свету световой поток, придает снимаемой сцене необходимую четкость, контрастность и фактурность. Регулировка яркости от 0% до 100% поможет быстро подобрать подходящее освещение без добавления фильтров, точность цветопередачи гарантирована индексами CRI/TLCI ≥96/97. В осветителе предусмотрены 4 алгоритма регулировки яркости (диммирования): линейная, S-образная, экспоненциальная и логарифмическая
Компактная модульная конструкция осветителя c выносным блоком-контроллером, совмещенным с блоком питания и двумя аккумуляторными площадками, позволят разместить осветительное оборудование где угодно, используя достаточно легкие осветительные стойки, например стойку-треногу Godox 290F.
Осветитель подойдет для освещения широкой сцены или объекта, этот мощный инструмент освещения позволяет реализовать самые смелые творческие замыслы. Благодаря сочетанию высокой производительности, автономности и компактности, осветитель может использоваться как в стационарных студийных павильонах, так и на выездных съемках.
Система охлаждения обеспечивает эффективное рассеивание тепла даже во время длительных съемок, и при этом не помешает шумом при записи чистового звука. Для этого в устройстве предусмотрены 4 режима работы вентилятора: Cooling Mode (вентилятор включен), Off Mode (вентилятор выключен), Low-Speed Cooling Mode (низкая скорость вращения), High-Speed Cooling Mode (высокая скорость вращения).
Осветитель оснащен креплением-байонетом Bowens для использования различных модификаторов света и аксессуаров, например, комплектного отражателя. Кроме того, возможна совместная работа с крупными насадками, например такими как параболический софтбокс Godox QR-P90 или сферический софтбокс Godox CS65D. Также для создания креативных сцен могут применяться проекционные насадки Godox VSA-36K с линзой 36° и другие. А для усиления светового потока – дополнительно приобретаемые насадки с линзой Френеля FLS8 и FLS10 Fresnel.
Godox Knowled M200D помещается в комплектную вместительную кейс-сумку для безопасной транспортировки и удобного хранения.

  • Входная мощность 230 Вт для создания яркого светового потока.

  • Регулировка яркости с точностью 10% или 1% позволяет быстро регулировать яркость.

  • 4 кривые диммирования: линейная, S-образная, экспоненциальная и логарифмическая.

  • Постоянная цветовая температура 5600K

  • Высокий индекс цветопередачи: CRI: ≥96, TLCI: ≥97

  • 12 предустановленных световых эффектов в 4 категориях: «вспышка», «молния», «телевизор» и «разбитая лампочка».

  • Различные методы управления: пульт управления системы DMX512, беспроводное радиоуправление 2.4G, управление Bluetooth.

  • Два вида питания: сеть переменного тока (110–220 В 50Гц) или питание от батарей V-mount (14,8В или 26В).

  • Аккумуляторный слот с желтой кнопкой извлечения батареи поддерживает питание от одного аккумулятора.

  • Интуитивно понятный пользовательский интерфейс,

  • 2,4-дюймовый ЖК-дисплей с регулируемой яркостью.

  • Крепление Bowens для разнообразных светомодифицирующих насадок, в т.ч. крупных и тяжелых.

  • Отключаемый вентилятор с регулируемой скоростью для различных условий записи.

    Характеристики: 
  • Мощность 230 Вт (макс.)
  • Цветовая температура 5600KCRI ≥96TLCI ≥97
  • Освещенность (на расстоянии 1 м/2 м/3 м) открытая лампа 8430 / 2210 / 1080 люксс рефлектором 98500 / 20500 / 8850 люкс
  • Количество спецэффектов 12 в 4 категориях
  • Способы управления DMX512, 2.4G беспроводное управление, приложение через Bluetooth, пульт управления
  • Кривая диммирования 4 типа: линейная/S-кривая/экспоненциальная/логарифмическая
  • Отключение звука есть
  • Размер дисплея 2,4 дюйма
  • Дистанция беспроводного управления 2.4G ≈60мКаналы 32 (1~32)Группы 16 (0~9, A~F)ID 1~99, OFF
  • Дистанция передачи Bluetooth ≈30м
  • Модель пульта ДУ RC-A6 (приобретается отдельно)
  • Питание пульта 3,0В (2 батарейки ААА)
  • Диапазон частот Bluetooth 2402.00~2480.00МГц
  • Максимальная мощность сигнала 5 дБм
  • Входные параметры осветителя 48В/4.7А DC
  • Входные параметры блока управления 100-240В~50/60Гц AC
  • Выходные параметры блока управления 48В
  • DCСовместимый аккумулятор V-mount (опция) 14.8В, 150Втч / 26В, 270Втч
  • Материал корпуса Алюминий
  • Байонет Bowens
  • Температура эксплуатации -20°C~40°C
  • Размер осветителя 425.3х232.3х141.7 мм
  • Размеры блока управления 270.4х123.6х132 мм
  • Вес осветителя ≈3.03 кг
  • Вес блока управления ≈2.74 кг

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