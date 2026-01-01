Godox Knowled M200D светодиодный осветитель/

Осветитель с максимальной мощность 230 Вт и постоянной цветовой температурой 5600K (сбалансированный «белый дневной» свет).Осветитель с максимальной мощность 230 Вт и постоянной цветовой температурой 5600K (сбалансированный «белый дневной» свет).
Высокопроизводительный светодиодный осветитель выдает сбалансированный по дневному свету световой поток, придает снимаемой сцене необходимую четкость, контрастность и фактурность. Регулировка яркости от 0% до 100% поможет быстро подобрать подходящее освещение без добавления фильтров, точность цветопередачи гарантирована индексами CRI/TLCI ≥96/97. В осветителе предусмотрены 4 алгоритма регулировки яркости (диммирования): линейная, S-образная, экспоненциальная и логарифмическая
Компактная модульная конструкция осветителя c выносным блоком-контроллером, совмещенным с блоком питания и двумя аккумуляторными площадками, позволят разместить осветительное оборудование где угодно, используя достаточно легкие осветительные стойки, например стойку-треногу Godox 290F.
Осветитель подойдет для освещения широкой сцены или объекта, этот мощный инструмент освещения позволяет реализовать самые смелые творческие замыслы. Благодаря сочетанию высокой производительности, автономности и компактности, осветитель может использоваться как в стационарных студийных павильонах, так и на выездных съемках.
Система охлаждения обеспечивает эффективное рассеивание тепла даже во время длительных съемок, и при этом не помешает шумом при записи чистового звука. Для этого в устройстве предусмотрены 4 режима работы вентилятора: Cooling Mode (вентилятор включен), Off Mode (вентилятор выключен), Low-Speed Cooling Mode (низкая скорость вращения), High-Speed Cooling Mode (высокая скорость вращения).
Осветитель оснащен креплением-байонетом Bowens для использования различных модификаторов света и аксессуаров, например, комплектного отражателя. Кроме того, возможна совместная работа с крупными насадками, например такими как параболический софтбокс Godox QR-P90 или сферический софтбокс Godox CS65D. Также для создания креативных сцен могут применяться проекционные насадки Godox VSA-36K с линзой 36° и другие. А для усиления светового потока – дополнительно приобретаемые насадки с линзой Френеля FLS8 и FLS10 Fresnel.
Godox Knowled M200D помещается в комплектную вместительную кейс-сумку для безопасной транспортировки и удобного хранения.
Входная мощность 230 Вт для создания яркого светового потока.
Регулировка яркости с точностью 10% или 1% позволяет быстро регулировать яркость.
4 кривые диммирования: линейная, S-образная, экспоненциальная и логарифмическая.
Постоянная цветовая температура 5600K
Высокий индекс цветопередачи: CRI: ≥96, TLCI: ≥97
12 предустановленных световых эффектов в 4 категориях: «вспышка», «молния», «телевизор» и «разбитая лампочка».
Различные методы управления: пульт управления системы DMX512, беспроводное радиоуправление 2.4G, управление Bluetooth.
Два вида питания: сеть переменного тока (110–220 В 50Гц) или питание от батарей V-mount (14,8В или 26В).
Аккумуляторный слот с желтой кнопкой извлечения батареи поддерживает питание от одного аккумулятора.
Интуитивно понятный пользовательский интерфейс,
2,4-дюймовый ЖК-дисплей с регулируемой яркостью.
Крепление Bowens для разнообразных светомодифицирующих насадок, в т.ч. крупных и тяжелых.
Отключаемый вентилятор с регулируемой скоростью для различных условий записи.Характеристики:
- Мощность 230 Вт (макс.)
- Цветовая температура 5600KCRI ≥96TLCI ≥97
- Освещенность (на расстоянии 1 м/2 м/3 м) открытая лампа 8430 / 2210 / 1080 люксс рефлектором 98500 / 20500 / 8850 люкс
- Количество спецэффектов 12 в 4 категориях
- Способы управления DMX512, 2.4G беспроводное управление, приложение через Bluetooth, пульт управления
- Кривая диммирования 4 типа: линейная/S-кривая/экспоненциальная/логарифмическая
- Отключение звука есть
- Размер дисплея 2,4 дюйма
- Дистанция беспроводного управления 2.4G ≈60мКаналы 32 (1~32)Группы 16 (0~9, A~F)ID 1~99, OFF
- Дистанция передачи Bluetooth ≈30м
- Модель пульта ДУ RC-A6 (приобретается отдельно)
- Питание пульта 3,0В (2 батарейки ААА)
- Диапазон частот Bluetooth 2402.00~2480.00МГц
- Максимальная мощность сигнала 5 дБм
- Входные параметры осветителя 48В/4.7А DC
- Входные параметры блока управления 100-240В~50/60Гц AC
- Выходные параметры блока управления 48В
- DCСовместимый аккумулятор V-mount (опция) 14.8В, 150Втч / 26В, 270Втч
- Материал корпуса Алюминий
- Байонет Bowens
- Температура эксплуатации -20°C~40°C
- Размер осветителя 425.3х232.3х141.7 мм
- Размеры блока управления 270.4х123.6х132 мм
- Вес осветителя ≈3.03 кг
- Вес блока управления ≈2.74 кг