images
Bowens BW-6618 Air Cushioned Heavy Duty стойка 115-395 см

Bowens BW-6618 Air Cushioned Heavy Duty стойка 115-395 см

Bowens
Артикул: PSL-064

Студийная стойка Bowens BW-6618 Air Cushioned Heavy Duty – ультрапрочная осветительная стойка, которая легко выдерживает повышенную эксплуатацию в студии.

Описание

Осветительные стойки Bowens изготовлены из анодированного алюминия и окрашены в черный цвет, что позволяет избежать нежелательных отражений света. Все фиксирующие элементы стоек Bowens выполнены из металла (в отличие от стоек многих других производителей, использующих пластик), что обеспечивает максимальную безопасность закрепленного оборудования и долговечность самих стоек.

Воздушная подушка секций стойки Bowens BW-6618 Air Cushioned Heavy Duty обеспечивает дополнительную защиту любому установленному оборудованию, когда появляется необходимость срочно сложить стойку.

Характеристики:

  • в сложенном виде - 115 см
  • вес - 3 кг
  • максимальная нагрузка - 9 кг

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Avenger D705B держатель отражателей от 66 см до 185 см
Арт. FTR-878
Avenger D705B держатель отражателей от 66 см до 185 см
Наличие
в наличии 1-3 шт

Manfrotto D705B - телескопический держатель для крепления и монтажа отражателей. Изготовлен из алюминиевого технополимера. Минимальная длина - 66 см, максимальная - 185 см. Вес - 600 г.

17 990 ₽
В корзину
Kupo 195S Baby Kit Stand Lazy Leg and Squre Legs студийная стандартная стойка черная
Арт. NVF-2757
Kupo 195S Baby Kit Stand Lazy Leg and Squre Legs студийная стандартная стойка черная
Наличие
в наличии 4-10 шт

Kupo (195S) Baby Kit Stand Lazy Leg and Squre Legs – прочная и надежная стойка из хромированной стали для работы как в студии, так и на выезде.

Максимальная нагрузка – 10 кг, вес – 8,2 кг. Стойка окрашена в черный цвет, что позволяет избежать нежелательных отражений света. Высота стойки может изменяться от 140,97 до 420 см. Диаметр основания 110 см, длина в сложенном виде составляет 107 см.

20 360 ₽
В корзину
Profoto Reflector SunSilver/White 47&amp;quot; (100963) отражатель серебристо-солнечный/белый 120 см
Арт. NVF-1099
Profoto Reflector SunSilver/White 47&quot; (100963) отражатель серебристо-солнечный/белый 120 см
Наличие
в наличии 4-10 шт

Profoto Reflector SunSilver/White 47" (100963) – двухсторонний отражатель с удобными ручками. Предназначен для рассеивания солнечного света или светового потока после вспышки. С успехом используется для студийной и выездной фотосъемки.

Цвет поверхности серебристо-солнечный/белый. Диаметр диска 120 см.

11 290 ₽
В корзину
Avenger I1024 светопоглощающий флаг 120х120 см черный
Avenger I1024 светопоглощающий флаг 120х120 см черный
Арт. DAN-2091
Avenger I1024 светопоглощающий флаг 120х120 см черный
Наличие
в наличии 4-10 шт

Флаг черный Avenger I1024, размер 120х120 см.

41 990 ₽
В корзину
Avenger I750B SOLID флаг черный 60х90 см
Avenger I750B SOLID флаг черный 60х90 см
Арт. DAN-2095
Avenger I750B SOLID флаг черный 60х90 см
Наличие
в наличии 1-3 шт

Флаг черный Avenger I750B, размер 60х90 см.

20 690 ₽
В корзину
Avenger D530L хромированный зажим D200 с перекладиной 40&quot; (100 см)
Арт. DAN-1889
Avenger D530L хромированный зажим D200 с перекладиной 40" (100 см)
Наличие
в наличии 1-3 шт

Зажим Avenger D530L с удлинительной штангой для установки флагов, рам и отражателей.

20 190 ₽
В корзину
Avenger I700B светоотсекающий флаг 60х75 (90) см
Арт. OLE-1136
Avenger I700B светоотсекающий флаг 60х75 (90) см
Наличие
в наличии 1-3 шт

Avenger I700B – светоотсекающий флаг 60х75 см из плотной черной ткани на металлической раме размером 60х90 см (вместе с штифтом). Предназначен для управления естественным и искусственным светом, а также для защиты объектива камеры от попадания нежелательного света. Крепится к грип-хед.

18 390 ₽
В корзину
Manfrotto 1004BAC стойка профессиональная студийная 3,6 м черная
Manfrotto 1004BAC стойка профессиональная студийная 3,6 м черная
Manfrotto 1004BAC стойка профессиональная студийная 3,6 м черная
Подарок
при заказе
Арт. FTR-563
Manfrotto 1004BAC стойка профессиональная студийная 3,6 м черная
Наличие
в наличии 1-3 шт

Manfrotto 1004BAC – это профессиональная трехсекционная стойка с пневмоамортизатором. Нагрузка до 9 кг, высота до 366 кг. Данная модель отличается качеством изготовления, надежностью и долговечностью.

30 690 ₽
В корзину
Profoto (100969) Reflector Translucent отражатель полупрозрачный 47&quot;/120 см
Profoto (100969) Reflector Translucent отражатель полупрозрачный 47&quot;/120 см
Арт. DAN-2189
Profoto (100969) Reflector Translucent отражатель полупрозрачный 47"/120 см
Наличие
в наличии 1-3 шт

Profoto Reflector Translucent (100969) отражатель просветной складной, диаметр 120 см.

Удобный складной отражатель с двумя ручками. Изготовлен из качественных материалов, имеет долгий срок службы. Поставляется в фирменном чехле. Компактный в сложенном виде. Вес - 1,25 кг.

9 190 ₽
В корзину

Видео

Студийные стойки. Обзор QZSD LS-25-S
Студийные стойки. Обзор QZSD LS-25-S
QZSD SL285 компактная стойка с независимыми ножками
QZSD SL285 компактная стойка с независимыми ножками
Phottix (88217) Padat компактная студийная стойка 300 см
Phottix (88217) Padat компактная студийная стойка 300 см
Новинки Phottix: стойки PX 200 и PX 280W, LED осветители Ring 40С, Solar BG и X160
Новинки Phottix: стойки PX 200 и PX 280W, LED осветители Ring 40С, Solar BG и X160
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.