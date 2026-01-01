Bowens BW-6618 Air Cushioned Heavy Duty стойка 115-395 см

Осветительные стойки Bowens изготовлены из анодированного алюминия и окрашены в черный цвет, что позволяет избежать нежелательных отражений света. Все фиксирующие элементы стоек Bowens выполнены из металла (в отличие от стоек многих других производителей, использующих пластик), что обеспечивает максимальную безопасность закрепленного оборудования и долговечность самих стоек.
Воздушная подушка секций стойки Bowens BW-6618 Air Cushioned Heavy Duty обеспечивает дополнительную защиту любому установленному оборудованию, когда появляется необходимость срочно сложить стойку.
Характеристики:
- в сложенном виде - 115 см
- вес - 3 кг
- максимальная нагрузка - 9 кг