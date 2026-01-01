Bowens

– легендарный британский бренд; одна из самых старых, уважаемых и одна из самых прогрессивных в мире компаний, разрабатывающая студийное освещение и другое оборудование для студийной съемки.

Студийное оборудование (осветители, световые модификаторы, рефлекторы) компания выпускает с 50-х годов прошлого столетия. А в 1963 году произошло значимое событие, когда всего лишь редизайн привычного продукта привел к прорыву в развитии всего осветительного оборудования для фотостудий. Bowens выпустило первую электронную студийную вспышку, совместив в единое целое вспышку с генератором, таким образом, Bowens стала прародителем всем известного и столь необходимого для каждой современной фотостудии моноблока. И это не единственный мировой вклад Bowens в студийную фотографию.

Продукты Bowens продуманы на всех уровнях – от удобного управления до одного из самых удобных байонетных соединений. Все продукты легко совместимы между собой. Многие из них, разработанные самой компанией, сейчас взяты на вооружение другими брендами. Осветительное студийное оборудование Bowens распространено более чем в 70 странах и пользуется доверием профессионалов на всех континентах.

