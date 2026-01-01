Raylab Boom Arm перекладина для журавля.

Описание

Перекладина имеет телескопическую конструкцию и состоит из двух алюминиевых труб, входящих одна в другую, с фиксацией винтовым зажимом. На конце малой трубы установлен стандартный адаптер для монтажа оборудования.

Перекладина оснащена мешком для сыпучего груза. Он крепится на винтовой крюк на конце изделия и служит для устойчивости и равновесного положения системы. Помимо мешка, перекладина укомплектована соединительной муфтой. Она очень прочная, выполнена из конструкционного пластика и представляет собой поворотный зажим-крепление для стойки с диаметром трубы 19,20,25 и 28 мм и журавля того же размера. Это основной крепежный узел, обеспечивающий регулировку наклона перекладины.

Общий вес устанавливаемого на перекладину оборудования не должен превышать 2,5 кг. Тренога в комплект не входит!

Характеристики :