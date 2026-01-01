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Raylab Boom Arm перекладина для журавля
Raylab Boom Arm перекладина для журавля
Raylab Boom Arm перекладина для журавля
Raylab Boom Arm перекладина для журавля
Raylab Boom Arm перекладина для журавля

Raylab Boom Arm перекладина для журавля

Raylab
Артикул: DAN-7763

Raylab Boom Arm перекладина для журавля.

Перекладина для журавля Raylab Boom Arm предназначена для фотостудий и входит в систему креплений, необходимую в студийной работе фотографа. Изделие представляет собой двухсекционную наклонную стойку, длиной от 70 до 138 см.

Описание

Перекладина имеет телескопическую конструкцию и состоит из двух алюминиевых труб, входящих одна в другую, с фиксацией винтовым зажимом. На конце малой трубы установлен стандартный адаптер для монтажа оборудования.

Перекладина оснащена мешком для сыпучего груза. Он крепится на винтовой крюк на конце изделия и служит для устойчивости и равновесного положения системы. Помимо мешка, перекладина укомплектована соединительной муфтой. Она очень прочная, выполнена из конструкционного пластика и представляет собой поворотный зажим-крепление для стойки с диаметром трубы 19,20,25 и 28 мм и журавля того же размера. Это основной крепежный узел, обеспечивающий регулировку наклона перекладины.

Общий вес устанавливаемого на перекладину оборудования не должен превышать 2,5 кг. Тренога в комплект не входит!

Характеристики :

  • Размер - 70-138 см
  • Материал - алюминий, пластик.

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