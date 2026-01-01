QZSD Z2201 журавль настольный 52х85 см

QZSD Z2201 – компактный настольный журавль 52×85 см для крепления света и аксессуаров
QZSD Z2201 (артикул MTG-2383) – это компактный настольный журавль (кронштейн) с двумя штангами, предназначенный для установки осветительных приборов, небольших отражателей, микрофонов и другого оборудования в ограниченном пространстве. Благодаря размерам 52×85 см, он идеально подходит для предметной съёмки, работы на столе, в мини-студиях и для влогинга.
Конструкция журавля позволяет гибко позиционировать оборудование, обеспечивая надёжную фиксацию и широкий диапазон регулировки. Настольный журавль незаменим, когда нет возможности использовать напольные стойки, и позволяет организовать рабочее место с несколькими источниками света или аксессуарами.
Назначение и применение
- Предметная съёмка: удобное размещение света над столом для съёмки продуктов, ювелирных изделий, товаров для маркетплейсов.
- Влогинг и стриминг: крепление камер, микрофонов и освещения на рабочем столе.
- Мини-студии: организация компактного рабочего пространства для фотографии и видео.
- Ремонт и технические работы: фиксация освещения в мастерских, гаражах, лабораториях.
Ключевые особенности
- Две телескопические штанги: гибкое позиционирование оборудования в двух плоскостях.
- Размеры 52×85 см: компактная конструкция для работы на столе.
- Надёжное крепление на столе: фиксация с помощью струбцины (прижимного винта).
- Регулировка высоты и угла наклона: возможность точной настройки положения оборудования.
- Металлическая конструкция: обеспечивает прочность и долговечность.
- Универсальность: подходит для крепления света, микрофонов, камер и других аксессуаров.
Технические характеристики
- Тип: настольный журавль (кронштейн)
- Размеры: 52 × 85 см
- Количество штанг: 2
- Крепление на столе: струбцина (прижимной винт)
- Материал: алюминий
- Цвет: чёрный
- Максимальная нагрузка: зависит от модели и длины плеча (уточняйте)
Как использовать настольный журавль
- Установка на стол: закрепите основание журавля на краю стола с помощью струбцины.
- Регулировка штанг: настройте угол и высоту телескопических штанг для позиционирования оборудования.
- Крепление оборудования: закрепите свет, микрофон или камеру на конце штанги (через резьбовое соединение).
- Фиксация: затяните все винты для надёжной фиксации.
Преимущества настольного журавля
- Экономия пространства: не занимает место на полу, идеально для небольших студий.
- Гибкость: две штанги позволяют установить несколько источников света или аксессуаров.
- Надёжность: металлическая конструкция обеспечивает стабильность.
- Универсальность: подходит для широкого спектра задач: от фотографии до видео.
Совместимость с оборудованием
- Осветители: LED-панели, кольцевые светильники, компактные вспышки.
- Микрофоны: стандартные держатели для микрофонов.
- Камеры: экшн-камеры, компактные видеокамеры, веб-камеры.
- Аксессуары: отражатели, карты для предметной съёмки.
Уход и хранение
- Храните журавль в сухом месте, в сложенном состоянии.
- Периодически очищайте штанги и струбцину от пыли.
- Не превышайте рекомендованную нагрузку для каждой штанги.