QZSD Z2201 журавль настольный 52х85 см

Описание

QZSD Z2201 – компактный настольный журавль 52×85 см для крепления света и аксессуаров

QZSD Z2201 (артикул MTG-2383) – это компактный настольный журавль (кронштейн) с двумя штангами, предназначенный для установки осветительных приборов, небольших отражателей, микрофонов и другого оборудования в ограниченном пространстве. Благодаря размерам 52×85 см, он идеально подходит для предметной съёмки, работы на столе, в мини-студиях и для влогинга.

Конструкция журавля позволяет гибко позиционировать оборудование, обеспечивая надёжную фиксацию и широкий диапазон регулировки. Настольный журавль незаменим, когда нет возможности использовать напольные стойки, и позволяет организовать рабочее место с несколькими источниками света или аксессуарами.

Назначение и применение

Предметная съёмка: удобное размещение света над столом для съёмки продуктов, ювелирных изделий, товаров для маркетплейсов.

удобное размещение света над столом для съёмки продуктов, ювелирных изделий, товаров для маркетплейсов. Влогинг и стриминг: крепление камер, микрофонов и освещения на рабочем столе.

крепление камер, микрофонов и освещения на рабочем столе. Мини-студии: организация компактного рабочего пространства для фотографии и видео.

организация компактного рабочего пространства для фотографии и видео. Ремонт и технические работы: фиксация освещения в мастерских, гаражах, лабораториях.

Ключевые особенности

Две телескопические штанги: гибкое позиционирование оборудования в двух плоскостях.

гибкое позиционирование оборудования в двух плоскостях. Размеры 52×85 см: компактная конструкция для работы на столе.

компактная конструкция для работы на столе. Надёжное крепление на столе: фиксация с помощью струбцины (прижимного винта).

фиксация с помощью струбцины (прижимного винта). Регулировка высоты и угла наклона: возможность точной настройки положения оборудования.

возможность точной настройки положения оборудования. Металлическая конструкция: обеспечивает прочность и долговечность.

обеспечивает прочность и долговечность. Универсальность: подходит для крепления света, микрофонов, камер и других аксессуаров.

Технические характеристики

Тип: настольный журавль (кронштейн)

настольный журавль (кронштейн) Размеры: 52 × 85 см

52 × 85 см Количество штанг: 2

2 Крепление на столе: струбцина (прижимной винт)

струбцина (прижимной винт) Материал: алюминий

алюминий Цвет: чёрный

чёрный Максимальная нагрузка: зависит от модели и длины плеча (уточняйте)

Как использовать настольный журавль

Установка на стол: закрепите основание журавля на краю стола с помощью струбцины. Регулировка штанг: настройте угол и высоту телескопических штанг для позиционирования оборудования. Крепление оборудования: закрепите свет, микрофон или камеру на конце штанги (через резьбовое соединение). Фиксация: затяните все винты для надёжной фиксации.

Преимущества настольного журавля

Экономия пространства: не занимает место на полу, идеально для небольших студий.

не занимает место на полу, идеально для небольших студий. Гибкость: две штанги позволяют установить несколько источников света или аксессуаров.

две штанги позволяют установить несколько источников света или аксессуаров. Надёжность: металлическая конструкция обеспечивает стабильность.

металлическая конструкция обеспечивает стабильность. Универсальность: подходит для широкого спектра задач: от фотографии до видео.

Совместимость с оборудованием

Осветители: LED-панели, кольцевые светильники, компактные вспышки.

LED-панели, кольцевые светильники, компактные вспышки. Микрофоны: стандартные держатели для микрофонов.

стандартные держатели для микрофонов. Камеры: экшн-камеры, компактные видеокамеры, веб-камеры.

экшн-камеры, компактные видеокамеры, веб-камеры. Аксессуары: отражатели, карты для предметной съёмки.

Уход и хранение