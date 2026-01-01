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QZSD Z2201 журавль настольный 52х85 см
QZSD Z2201 журавль настольный 52х85 см
QZSD Z2201 журавль настольный 52х85 см
QZSD Z2201 журавль настольный 52х85 см
QZSD Z2201 журавль настольный 52х85 см
QZSD Z2201 журавль настольный 52х85 см

QZSD Z2201 журавль настольный 52х85 см

QZSD
Артикул: MTG-2187

QZSD Z2201 журавль настольный 52х85 см. Максимальная высота от струбцины 52 см, минимальная - 30 см. Максимальный размер выноса журавля 80 см от стойки, минимальный - 40 см. Штанга и стойка оснащены стандартным 5/8" шпиготом и резьбой 1/4 ". Регуляторы штанги и стойки выполнены на цанговых зажимах. Максимальный размер столешницы при установке журавля 55 мм.

Описание

QZSD Z2201 – компактный настольный журавль 52×85 см для крепления света и аксессуаров

QZSD Z2201 (артикул MTG-2383) – это компактный настольный журавль (кронштейн) с двумя штангами, предназначенный для установки осветительных приборов, небольших отражателей, микрофонов и другого оборудования в ограниченном пространстве. Благодаря размерам 52×85 см, он идеально подходит для предметной съёмки, работы на столе, в мини-студиях и для влогинга.

Конструкция журавля позволяет гибко позиционировать оборудование, обеспечивая надёжную фиксацию и широкий диапазон регулировки. Настольный журавль незаменим, когда нет возможности использовать напольные стойки, и позволяет организовать рабочее место с несколькими источниками света или аксессуарами.

Назначение и применение

  • Предметная съёмка: удобное размещение света над столом для съёмки продуктов, ювелирных изделий, товаров для маркетплейсов.
  • Влогинг и стриминг: крепление камер, микрофонов и освещения на рабочем столе.
  • Мини-студии: организация компактного рабочего пространства для фотографии и видео.
  • Ремонт и технические работы: фиксация освещения в мастерских, гаражах, лабораториях.

Ключевые особенности

  • Две телескопические штанги: гибкое позиционирование оборудования в двух плоскостях.
  • Размеры 52×85 см: компактная конструкция для работы на столе.
  • Надёжное крепление на столе: фиксация с помощью струбцины (прижимного винта).
  • Регулировка высоты и угла наклона: возможность точной настройки положения оборудования.
  • Металлическая конструкция: обеспечивает прочность и долговечность.
  • Универсальность: подходит для крепления света, микрофонов, камер и других аксессуаров.

Технические характеристики

  • Тип: настольный журавль (кронштейн)
  • Размеры: 52 × 85 см
  • Количество штанг: 2
  • Крепление на столе: струбцина (прижимной винт)
  • Материал: алюминий
  • Цвет: чёрный
  • Максимальная нагрузка: зависит от модели и длины плеча (уточняйте)

Как использовать настольный журавль

  1. Установка на стол: закрепите основание журавля на краю стола с помощью струбцины.
  2. Регулировка штанг: настройте угол и высоту телескопических штанг для позиционирования оборудования.
  3. Крепление оборудования: закрепите свет, микрофон или камеру на конце штанги (через резьбовое соединение).
  4. Фиксация: затяните все винты для надёжной фиксации.

Преимущества настольного журавля

  • Экономия пространства: не занимает место на полу, идеально для небольших студий.
  • Гибкость: две штанги позволяют установить несколько источников света или аксессуаров.
  • Надёжность: металлическая конструкция обеспечивает стабильность.
  • Универсальность: подходит для широкого спектра задач: от фотографии до видео.

Совместимость с оборудованием

  • Осветители: LED-панели, кольцевые светильники, компактные вспышки.
  • Микрофоны: стандартные держатели для микрофонов.
  • Камеры: экшн-камеры, компактные видеокамеры, веб-камеры.
  • Аксессуары: отражатели, карты для предметной съёмки.

Уход и хранение

  • Храните журавль в сухом месте, в сложенном состоянии.
  • Периодически очищайте штанги и струбцину от пыли.
  • Не превышайте рекомендованную нагрузку для каждой штанги.

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