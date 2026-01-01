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Phottix 88188 Stay-Put II M сумка-противовес для наполнения песком средняя
Phottix 88188 Stay-Put II M сумка-противовес для наполнения песком средняя

Phottix 88188 Stay-Put II M сумка-противовес для наполнения песком средняя

Phottix
Артикул: NVF-9160

Phottix Stay-Put II M (88188) – сумка для песочного противовеса.

Сумка изготовлена из полиэстера, наполняется песком и подвешивается на плечо консоли штатива или стойки в качестве противовеса. Наполненная сумка может удерживать на другом плече фотоаппаратуру весом до 10 кг. Благодаря этому фотограф имеет возможность неподвижно установить любую световую стойку там, где это необходимо при съемках на улице или в студии.   


Описание

Phottix 88188 Stay-Put II M сумка-противовес для наполнения песком средняя

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