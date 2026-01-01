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Kupo KSW-05 Wrap and go shot bag мешок-противовес 2,27 кг
Kupo KSW-05 Wrap and go shot bag мешок-противовес 2,27 кг
Kupo KSW-05 Wrap and go shot bag мешок-противовес 2,27 кг
Kupo KSW-05 Wrap and go shot bag мешок-противовес 2,27 кг
Kupo KSW-05 Wrap and go shot bag мешок-противовес 2,27 кг

Kupo KSW-05 Wrap and go shot bag мешок-противовес 2,27 кг

Kupo
Артикул: DAN-1465

Мешок-противовес с нескользящим ремнем Kupo KSW-05 Wrap and go shot bag, весом 2,27 кг. Предназначен для использования в качестве противовеса. Позволяет стабилизировать положение стоек для света - просто оборачивается вокруг основания стойки. Заполнен стальными шариками диаметром 2 мм и надежно запаян. Компактный размер способствует легкости в использовании, транспортировке и хранении.

Описание

Мешок-противовес Kupo KSW-05 Wrap and go shot bag (2,27 кг)

Kupo KSW-05 — это компактный и надежный мешок-противовес, предназначенный для стабилизации стоек, штативов и другого студийного оборудования. Он заполнен стальными шариками и обеспечивает дополнительную устойчивость, предотвращая опрокидывание конструкций с тяжелыми осветительными приборами или аксессуарами.

Основные характеристики

  • Вес: 2,27 кг.
  • Наполнитель: Стальные шарики диаметром 2 мм.
  • Крепление: Нескользящий ремень для надежной фиксации вокруг основания стойки.
  • Конструкция: Надежно запаянный чехол, предотвращающий просыпание наполнителя.

Для чего используется

Этот мешок-противовес является незаменимым аксессуаром на любой съемочной площадке. Он позволяет:

  • Обеспечить устойчивость стоек C-stand с вынесенными штангами и тяжелым светом.
  • Защитить оборудование от падения и повреждений.
  • Обезопасить съемочную группу от травм.
  • Стабилизировать легкие стойки при работе на ветру или неровных поверхностях.

Преимущества модели

Благодаря своему компактному размеру и удобному ремню, мешок легко крепится на основания различных стоек (включая C-stand, "журавли" и фоновые системы) и занимает минимум места при транспортировке. Стальные шарики обеспечивают плотное прилегание и оптимальный вес для эффективного противовеса.

Комплектация

  • Мешок-противовес Kupo KSW-05 — 1 шт.

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