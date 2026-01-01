Kupo KSW-05 Wrap and go shot bag мешок-противовес 2,27 кг

Мешок-противовес Kupo KSW-05 Wrap and go shot bag (2,27 кг)
Kupo KSW-05 — это компактный и надежный мешок-противовес, предназначенный для стабилизации стоек, штативов и другого студийного оборудования. Он заполнен стальными шариками и обеспечивает дополнительную устойчивость, предотвращая опрокидывание конструкций с тяжелыми осветительными приборами или аксессуарами.
Основные характеристики
- Вес: 2,27 кг.
- Наполнитель: Стальные шарики диаметром 2 мм.
- Крепление: Нескользящий ремень для надежной фиксации вокруг основания стойки.
- Конструкция: Надежно запаянный чехол, предотвращающий просыпание наполнителя.
Для чего используется
Этот мешок-противовес является незаменимым аксессуаром на любой съемочной площадке. Он позволяет:
- Обеспечить устойчивость стоек C-stand с вынесенными штангами и тяжелым светом.
- Защитить оборудование от падения и повреждений.
- Обезопасить съемочную группу от травм.
- Стабилизировать легкие стойки при работе на ветру или неровных поверхностях.
Преимущества модели
Благодаря своему компактному размеру и удобному ремню, мешок легко крепится на основания различных стоек (включая C-stand, "журавли" и фоновые системы) и занимает минимум места при транспортировке. Стальные шарики обеспечивают плотное прилегание и оптимальный вес для эффективного противовеса.