Kupo KSW-05 Wrap and go shot bag мешок-противовес 2,27 кг

Описание

Мешок-противовес Kupo KSW-05 Wrap and go shot bag (2,27 кг)

Kupo KSW-05 — это компактный и надежный мешок-противовес, предназначенный для стабилизации стоек, штативов и другого студийного оборудования. Он заполнен стальными шариками и обеспечивает дополнительную устойчивость, предотвращая опрокидывание конструкций с тяжелыми осветительными приборами или аксессуарами.

Основные характеристики

Вес: 2,27 кг.

2,27 кг. Наполнитель: Стальные шарики диаметром 2 мм.

Стальные шарики диаметром 2 мм. Крепление: Нескользящий ремень для надежной фиксации вокруг основания стойки.

Нескользящий ремень для надежной фиксации вокруг основания стойки. Конструкция: Надежно запаянный чехол, предотвращающий просыпание наполнителя.

Для чего используется

Этот мешок-противовес является незаменимым аксессуаром на любой съемочной площадке. Он позволяет:

Обеспечить устойчивость стоек C-stand с вынесенными штангами и тяжелым светом.

Защитить оборудование от падения и повреждений.

Обезопасить съемочную группу от травм.

Стабилизировать легкие стойки при работе на ветру или неровных поверхностях.

Преимущества модели

Благодаря своему компактному размеру и удобному ремню, мешок легко крепится на основания различных стоек (включая C-stand, "журавли" и фоновые системы) и занимает минимум места при транспортировке. Стальные шарики обеспечивают плотное прилегание и оптимальный вес для эффективного противовеса.