Kupo KCP241 40" Grip Arm with Baby Hex Pin Sliver удлинительный крепежный кронштейн

Описание

Kupo KCP241 40" Grip Arm – профессиональный удлинительный кронштейн для студийного света

Удлинительный кронштейн Kupo KCP241 40" Grip Arm (артикул NVF-9434) предназначен для профессиональных кино- и фотостудий, работающих со стойками типа C-stand. Длина кронштейна составляет 40 дюймов (108 см), что позволяет гибко позиционировать осветительные приборы, флаги, экраны или небольшие тканевые фоны на значительном вылете от стойки.

Основные характеристики

Длина: 108 см (40 дюймов).

108 см (40 дюймов). Максимальная нагрузка: 3 кг.

3 кг. Диаметр основной трубы: 5/8" (16 мм) — стандарт для грип-голов.

5/8" (16 мм) — стандарт для грип-голов. Крепление на кронштейне: несъемный студийный палец 5/8" с шестигранным сечением (baby hex pin), предотвращающий проворачивание.

несъемный студийный палец 5/8" с шестигранным сечением (baby hex pin), предотвращающий проворачивание. Посадочные диаметры для аксессуаров: 5/8", 1/2", 3/8", 1/4" (встроенные адаптеры).

5/8", 1/2", 3/8", 1/4" (встроенные адаптеры). Материал: алюминиевый сплав, стальные элементы.

алюминиевый сплав, стальные элементы. Цвет: серебристый, покрытие матовое антибликовое с шероховатой текстурой.

серебристый, покрытие матовое антибликовое с шероховатой текстурой. Вес: 1,47 кг.

Ключевые особенности

Антибликовое покрытие: матовая серебристая поверхность снижает риск нежелательных отражений на съемочной площадке.

матовая серебристая поверхность снижает риск нежелательных отражений на съемочной площадке. Шероховатая текстура: увеличивает трение в зажиме грип-головы, исключая соскальзывание даже при значительном вылете.

увеличивает трение в зажиме грип-головы, исключая соскальзывание даже при значительном вылете. Усиленная конструкция: алюминиевый сплав высокой прочности сохраняет жёсткость при полной нагрузке до 3 кг.

алюминиевый сплав высокой прочности сохраняет жёсткость при полной нагрузке до 3 кг. Совместимость: работает со всеми стандартными грип-головами диаметром 2-1/2", например Kupo KCP200, и стойками C-stand.

Для чего используют данный кронштейн

Крепление осветительных приборов: LED-панели, моноблоки, вспышки весом до 3 кг.

LED-панели, моноблоки, вспышки весом до 3 кг. Установка светоотсекающих флагов и экранов: точное позиционирование негативных заполнителей, флажков, рам с тканью.

точное позиционирование негативных заполнителей, флажков, рам с тканью. Подвеска тканевых фонов (муслинов): удобное натяжение небольших фонов при съёмке на локации.

удобное натяжение небольших фонов при съёмке на локации. Построение сложных грип-конструкций: комбинирование с другими штангами, зажимами и поворотными головками.

Рекомендации по использованию

При работе с полным вылетом кронштейна (108 см) и максимальной нагрузкой (3 кг) настоятельно рекомендуется использовать мешок-противовес (например, Kupo KSW-05 Wrap and go shot bag весом 2,27 кг) на основании стойки C-stand, чтобы предотвратить опрокидывание. Шестигранный палец следует плотно зажимать грип-головой — это исключает проворот и повышает безопасность.

Отличие от черной модели

Kupo KCP241 имеет серебристое матовое покрытие, которое меньше бликует при ярком студийном свете. Для задач, где требуется максимально скрыть конструкцию на тёмном фоне (например, при съёмке ночных сцен), рекомендуется черная версия – Kupo KCP241B (также доступна в нашем магазине). Обе модели идентичны по техническим характеристикам.