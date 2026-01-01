Характеристики:
- Материал - упрочненный нейлон.
- Размеры: 36*28*6 см
- Нагрузка 16 кг
- Вес 0,45 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
KUPO KSD-1680L 35LB Sand Bag Empty мешок для песка 16 кг
Сумка-противовес в форме "седловой сумки". Оснащена упрочненной ручкой с усиленной фиксацией и фирменным ярлыком для удобства идентификации. Предусмотрена ручка-петля для подвешивания к стойке.
Характеристики:
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