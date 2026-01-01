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Kupo KSD-1680L 35LB Sand Bag Empty мешок для песка 16 кг

Kupo KSD-1680L 35LB Sand Bag Empty мешок для песка 16 кг

Kupo
Артикул: OLE-1555

KUPO KSD-1680L 35LB Sand Bag Empty мешок для песка 16 кг

Сумка-противовес в форме "седловой сумки". Оснащена упрочненной ручкой с усиленной фиксацией и фирменным ярлыком для удобства идентификации. Предусмотрена ручка-петля для подвешивания к стойке.

Описание

Характеристики:

  • Материал - упрочненный нейлон.
  • Размеры: 36*28*6 см
  • Нагрузка 16 кг
  • Вес 0,45 кг

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