Kupo KSD-1680L 35LB Sand Bag Empty мешок для песка 16 кг

Арт. NVF-8934

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Falcon Eyes Cinema VM-1800 – монопод с опорой-ножками и сменной жидкостной головой. Предназначен для съемки видео.

Монопод используется для стабилизации изображения при видеосъемке компактными видеокамерами или зеркальными фотоаппаратами весом до 5 кг. Монопод изготовлен из анодированного алюминиевого профиля и прочного композитного пластика. Максимальная высота 180 см.