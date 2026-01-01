Grifon SN-08 – тубус со съемной сотовой насадкой и цветными фильтрами. Предназначен для использования со студийными импульсными вспышками. Крепление несъемное, типа Bowens. Длина тубуса 20 см.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant Color Kit набор №20 цветных гелевых фильтров 100x100 см 20 шт.
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Grifon SN-08 – тубус со съемной сотовой насадкой и цветными фильтрами. Предназначен для использования со студийными импульсными вспышками. Крепление несъемное, типа Bowens. Длина тубуса 20 см.
Fotokvant BGA-K13 - труба для транспортировки гелевых фильтров.
Может быть использована для намотки студийных фонов
Изготовлена из картона. Длина 135 см., внутренний диаметр 51 мм, внешний 55 мм.
Kupo KT-1824ODWB - флаг белого цвета.
Предназначен для моделирования света, а также для его смягчения. Изготовлен из белой ткани White Double Nets, 1,0 стоп, на металлической раме с установочным штырем диаметром 9,5 мм. Размер 45х60 см.
Fotokvant CL-C35 – студийная монтажная клипса для фиксации тканевых и сюжетных студийных фонов, а также цветных фильтров и фрострам. Клипса-зажим также подходит для крепления фолиевых фильтров на шторках осветительного прибора. Она изготовлена из металла, а на захватах имеются резиновые накладки.
KUPO KSD-1680L 35LB Sand Bag Empty мешок для песка 16 кг
Сумка-противовес в форме "седловой сумки". Оснащена упрочненной ручкой с усиленной фиксацией и фирменным ярлыком для удобства идентификации. Предусмотрена ручка-петля для подвешивания к стойке.
Kupo KCP-354BK 4" зажим-прищепка 2 шт.
Пружинный зажим "A Clamp". Сделан из стали, оснащен ручками с покрытием из ПВХ, а его окончания - пружинный пинцет. Это быстрое и простое решение для множества задач установки лёгких по весу аксессуаров.
Комплект зажимов из 2 шт.
Kupo KT-1824OQ - флаг белого цвета.
Предназначен для рассеивания светового потока без сильной потери интенсивности. Изготовлен из самозатухающего при горении материала белого цвета 1/4 Stop Silk, 0,6 стоп, на металлической раме с установочным штырем диаметром 9,5 мм. Размер 45х60 см.