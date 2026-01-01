Sekonic L-308X флэшметр

Описание

При выборе шага изменения значений экспозиционных параметров в 1 ступень точность отображаемых значений составляет +/- 0.1 EV, тоесть до десятых долей значения параметра.

Дисплей очень качественный, информация на экране читается даже при низком уровне освещения, используются крупный шрифт и понятные иконки. На экране отображаются заданный режим измерения, установленная чувствительность и результат последнего измерения в форме выдержка-диафрагма (для постоянного света также возможно отображение результата в единицах EV).

Спецификации.

Режим измерения.

PHOTO Mode постоянный свет - приоритет выдержки, приоритет диафрагмы, EV импульсный свет - беспроводной, с синхрокабелем

HD_CINE Mode постоянный свет - приоритет выдержки, приоритет частоты кадров FPS, упрощенный режим освещенности

CINE Mode постоянный свет - приоритет выдержки, приоритет частоты кадров FPS, упрощенный режим освещенности



Диапазон измерений (ISO100).

Постоянный свет Падающий свет EV0 - EV 19.9 Отраженный свет EV0 - EV 19.9

Импульсный свет Падающий свет F1.0 - F90.9 Отраженный свет F1.0 - F90.9

Освещенность (с люмидиском - присоединяемым плоским рассеивателем) Падающий свет 2.50 - 190,000 люкс, 0.23 - 17,000 фут-кандел



Диапазон отображения

ISO от 3 до 8,000 (с шагом 1/3 ступени), ISO850

Значения диафрагмы от F 0.5 до F 90.9 (с шагом 1, 1/2, 1/3 ступени)

Значения выдержки Режим Photo Постоянный свет - 60 мин. - 1/8000 сек. (с шагом 1, 1/2, 1/3 ступени) И мпульсный свет - 1 сек. - 1/500 сек. (с шагом 1, 1/2, 1/3 ступени) и 1/75, 1/80, 1/90,1/100 сек. Режим HD Cine Постоянный свет - 1/8 сек. - 1/8000 сек. (с шагом 1, 1/2, 1/3 ступени) и 1/24, 1/25,1/30, 1/48, 1/50, 1/60, 1/96, 1/100, 1/120 сек.

Отображаемые значения угла затвора - 45, 90, 180, 270, 360 градусов

Частота смены кадров(к/с) - 8, 12, 16, 18, 24, 25,30, 32, 48,50, 60, 64, 96, 100, 120, 128

Экспозиционные числа (EV) - EV-6.0 - EV 27.2 (с шагом1/10 ступени)



