images
images
Sekonic L-308X флэшметр
Sekonic L-308X флэшметр

Sekonic L-308X флэшметр

Sekonic
Артикул: NVF-9546

Sekonic L-308X - цифровой экспонометр для измерения постоянного и импульсного света.

Прибор предназначен для измерений по освещенности (падающий свет) и яркости (отраженный свет) постоянного и импульсного света. Флешметр отображает результаты измерений с шагом в 1, 1/2, 1/3 ступени. 

Описание

При выборе шага изменения значений экспозиционных параметров в 1 ступень точность отображаемых значений составляет +/- 0.1 EV, тоесть до десятых долей значения параметра.

Дисплей очень качественный, информация на экране читается даже при низком уровне освещения, используются крупный шрифт и понятные иконки. На экране отображаются заданный режим измерения, установленная чувствительность и результат последнего измерения в форме выдержка-диафрагма (для постоянного света также возможно отображение результата в единицах EV).

Спецификации.

Режим измерения.

  • PHOTO Mode
    • постоянный свет - приоритет выдержки, приоритет диафрагмы, EV
    • импульсный свет - беспроводной, с синхрокабелем
  • HD_CINE Mode
    • постоянный свет - приоритет выдержки, приоритет частоты кадров FPS, упрощенный режим освещенности
  • CINE Mode
    • постоянный свет - приоритет выдержки, приоритет частоты кадров FPS, упрощенный режим освещенности

Диапазон измерений (ISO100).

  • Постоянный свет
    • Падающий свет EV0 - EV 19.9
    • Отраженный свет EV0 - EV 19.9
  • Импульсный свет
    • Падающий свет F1.0 - F90.9
    • Отраженный свет F1.0 - F90.9
  • Освещенность (с люмидиском - присоединяемым плоским рассеивателем)
    • Падающий свет 2.50 - 190,000 люкс, 0.23 - 17,000 фут-кандел

Диапазон отображения

  • ISO от 3 до 8,000 (с шагом 1/3 ступени), ISO850
  • Значения диафрагмы от F 0.5 до F 90.9 (с шагом 1, 1/2, 1/3 ступени)
  • Значения выдержки
    • Режим Photo
      • Постоянный свет - 60 мин. - 1/8000 сек. (с шагом 1, 1/2, 1/3 ступени)
      • Импульсный свет - 1 сек. - 1/500 сек. (с шагом 1, 1/2, 1/3 ступени) и 1/75, 1/80, 1/90,1/100 сек.
    • Режим HD Cine
      • Постоянный свет - 1/8 сек. - 1/8000 сек. (с шагом 1, 1/2, 1/3 ступени) и 1/24, 1/25,1/30, 1/48, 1/50, 1/60, 1/96, 1/100, 1/120 сек.
  • Отображаемые значения угла затвора - 45, 90, 180, 270, 360 градусов
  • Частота смены кадров(к/с) - 8, 12, 16, 18, 24, 25,30, 32, 48,50, 60, 64, 96, 100, 120, 128
  • Экспозиционные числа (EV) - EV-6.0 - EV 27.2 (с шагом1/10 ступени)


Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Fotokvant BGK-01 нож для резки бумажного фона
Fotokvant BGK-01 нож для резки бумажного фона
Fotokvant BGK-01 нож для резки бумажного фона
Арт. DAN-1125
Fotokvant BGK-01 нож для резки бумажного фона
Наличие
более 10 шт

Fotokvant BGK-01 - нож для резки бумажного фона.

Пластиковый нож для безопасной разрезки бумажных фонов, обоев, виниловой пленки и т.д. Изготовлен из пластика, лезвие сменное. Цвет - черный.

310 ₽
В корзину
Varta High Energy LR6 алкалиновая батарейка типа АА 2 шт. в комплекте
Арт. DAN-2369
Varta High Energy LR6 алкалиновая батарейка типа АА 2 шт. в комплекте
Наличие
более 10 шт

Алкалиновая батарейка Varta High Energy LR6 тип АА.

Батарейки серии High Energy являются наиболее мощными из ассортимента Varta. Серия разработана специально для использования в устройствах с высоким и переменным энергопотреблением, таких как игрушки, аксессуары для компьютеров, фонари или датчики движения. В комплекте - 2 шт.

360 ₽
В корзину
Varta Energy LR6 алкалиновая батарейка типа АА 1 шт. без упаковки
Арт. DAN-2371
Varta Energy LR6 алкалиновая батарейка типа АА 1 шт. без упаковки
Наличие
более 10 шт

Алкалиновая батарейка Varta Energy LR6 тип АА.

Батарейки серии Energy отличаются долгим сроком работы, подходят для аудио-, видеотехники, а также другой электроники и бытовых приборов. Сделаны из качественных материалов. В комплекте - 1 шт.

180 ₽
В корзину
SanDisk Extreme microSDHC UHS-I U3 32GB Class10 667x 100MB/s (SDSQXAF-032G-GN6AA) Карта памяти
SanDisk Extreme microSDHC UHS-I U3 32GB Class10 667x 100MB/s (SDSQXAF-032G-GN6AA) Карта памяти
Арт. DAN-2822
SanDisk Extreme microSDHC UHS-I U3 32GB Class10 667x 100MB/s (SDSQXAF-032G-GN6AA) Карта памяти
Наличие
в наличии 1-3 шт

Карта памяти SanDisk Extreme microSDHC UHS-I U3 32GB Class10 667x V30 A1 100MB/s (SDSQXAF-032G-GN6MA).

Карта памяти является высокопроизводительным устройством большой емкости, рассчитанным на съемку фото и видео. Высокая производительность и эффективность обеспечивается высокой скоростью передачи данных (до 160 МБ/с).

2 760 ₽
В корзину
YongNuo YN560III вспышка со встроенным синхронизатором для Canon/Nikon/Pentax/Olympus/Sony
Арт. NVF-5058
YongNuo YN560III вспышка со встроенным синхронизатором для Canon/Nikon/Pentax/Olympus/Sony
Наличие
в наличии 1-3 шт

YongNuo Speedlite YN-560III (или по-другому YN-560 Mark III) – вспышка со встроенным радиосинхронизатором для Canon, Nikon, Pentax, Olympus, Sony. Может работать со всеми моделями современных фотоаппаратов, кроме Sony и Minolta, для которых требуется переходник.

7 900 ₽
В корзину
-10 %
Vibrantone VBRT2107 Steel Grey 07 фон бумажный 2,1x6м цвет стальной
Vibrantone VBRT2107 Steel Grey 07 фон бумажный 2,1x6м цвет стальной
Vibrantone VBRT2107 Steel Grey 07 фон бумажный 2,1x6м цвет стальной
Арт. DAN-5744
Vibrantone VBRT2107 Steel Grey 07 фон бумажный 2,1x6м цвет стальной
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 дн, 12 ч

Фон бумажный VBRT2107 Steel Grey 07, размер - 2,1x6 м, цвет - стальной.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,1x6 м.

-10 %3 120 ₽
2 800 ₽
В корзину

Видео

Видеоурок &quot;10 ошибок видеографа&quot;
Видеоурок "10 ошибок видеографа"
Norman Parkinson — «вдохновитель» индустрии моды
Norman Parkinson — «вдохновитель» индустрии моды
Phottix (81430) Nuada P VLED светодиодный осветитель с аккумулятором. Обзор
Phottix (81430) Nuada P VLED светодиодный осветитель с аккумулятором. Обзор
Эжен Атже – патриарх уличной фотографии
Эжен Атже – патриарх уличной фотографии
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.