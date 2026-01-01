Avenger D600 Boom arm журавль телескопической штангой

- минимальная длина, см – 117
- максимальная длина, см – 212
- материал – хромированная сталь
- цвет – серебро
- максимальная нагрузка при минимальном выдвижении, кг – 30
- максимальная нагрузка при максимальном выдвижении, кг – 7
- вес, кг – 3,6
- крепление – внутреннее (мама) под стандартное крепление стойки 5/8" (16 мм)
Стойка-тренога Falcon Eyes FlatStand 2400BAC предназначена для работы в фото- и видеостудии.
Алюминиевая стойка-тренога для установки цифровых камер, максимальная высота 240 см, в сложенном состоянии - 82 см. Имеет воздушный амортизатор. Плоская конструкция, стойки соединяются между собой для удобства транспортировки и хранения.