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Avenger D600 Boom arm журавль телескопической штангой

Avenger D600 Boom arm журавль телескопической штангой

Avenger
Артикул: NVF-2779

Avenger D600 BOOM ARM W/SLIDING ATTACHMENT – телескопический журавль с нагрузкой от 7 до 30 кг. Устанавливается на стойку со стандартным креплением внешнего адаптера 5/8" (16 мм).

Описание

  • минимальная длина, см – 117
  • максимальная длина, см – 212
  • материал – хромированная сталь
  • цвет – серебро
  • максимальная нагрузка при минимальном выдвижении, кг – 30
  • максимальная нагрузка при максимальном выдвижении, кг – 7
  • вес, кг – 3,6
  • крепление – внутреннее (мама) под стандартное крепление стойки 5/8" (16 мм)

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