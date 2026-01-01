Kupo KCPF4848 Flag Frame 48x48 рама для флага (121,92x121,92 см)

Fotokvant RAC-BR – комплект держателей (гантелей) для установки рулонных фонов на кронштейны (крюки). В комплект входят, кроме гантелей, грузик и пластиковая цепь.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
KUPO Flag Frame – рама для текстильного флага-светорассеивателя.
Изготовлена из стали. Размер 121,92x121,92 см.
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Fotokvant RAC-BR – комплект держателей (гантелей) для установки рулонных фонов на кронштейны (крюки). В комплект входят, кроме гантелей, грузик и пластиковая цепь.
Фолиевый фильтр рассеивающий Chris James 216 White Diffusion. Снижает световой поток на 1.5 ступени, обеспечивая максимально естественный эффект без изменения цветовой температуры.
Коэффициент пропускания - 36%
Коэффициент поглощения - 1.5
Цена указана за один погонный метр.
Фолиевый фильтр Eighth White Diffusion 252 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра более 85%, поглощение менее 1/4 стопа. Цена указана за один погонный метр.
Chris James Eighth Ct Straw 444 – фолиевый фильтр известного английского производителя Chris James Lighting Filters.
Фолиевые гелевые фильтры широко применяются в кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке. Размер рулона, м – 1,22х7,62. Цвет – желто-соломенный. Все цвета фильтров соответствуют нумерации Lee. Цена указана за один погонный метр.
DGTape MATT Gaffa Tape Red - тейп матовый красный, размер 24 мм х 50 м.
Клейкая лента на тканевой основе. Устойчива с воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 24 мм х 50 м. Цвет - красный, матовый.
Фолиевый фильтр White Diffusion 251 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 80%. Цена указана за один погонный метр.
Kupo 546M K stand-Junior boom stand - стойка-журавль из хромированной стали.
Стойка имеет 3 колена и 4 секции. Диаметр секций - 45, 40, 35 и 30 мм. Материал - хромированная сталь.