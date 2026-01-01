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Kupo KCPF4848 Flag Frame 48x48 рама для флага (121,92x121,92 см)

Kupo KCPF4848 Flag Frame 48x48 рама для флага (121,92x121,92 см)

Kupo
Артикул: OLE-1179

KUPO Flag Frame – рама для текстильного флага-светорассеивателя.

Изготовлена из стали. Размер 121,92x121,92 см.

Описание

Kupo KCPF4848 Flag Frame 48x48 рама для флага (121,92x121,92 см)

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