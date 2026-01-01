Fotokvant LSP-180 перекладина 180 см

Описание

Рекомендуется использовать муфты для установки на стойки или перекладины. Длина штанги регулируется от 71 до 178 см путем выдвижения телескопических секций. Секции изготавливаются из прочного и легкого алюминиевого профиля и фиксируются винтовыми зажимами из ABS-пластика. Диаметр профиля секций 22/19/16 мм.

На торцах штанги – два несъемных шпигота диаметром 5/8” с винтами 1/4" и 3/8'' соответственно, на которые может устанавливаться разнообразное студийное оборудование – вспышки, осветители, микрофоны и т.д. Максимальная вертикальная нагрузка на штангу – 3 кг.