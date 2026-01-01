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Fotokvant KPP-08 настольное крепление со струбциной 3x30 см
Fotokvant KPP-08 настольное крепление со струбциной 3x30 см
Fotokvant KPP-08 настольное крепление со струбциной 3x30 см
Fotokvant KPP-08 настольное крепление со струбциной 3x30 см
Fotokvant KPP-08 настольное крепление со струбциной 3x30 см
Fotokvant KPP-08 настольное крепление со струбциной 3x30 см
Fotokvant KPP-08 настольное крепление со струбциной 3x30 см

Fotokvant KPP-08 настольное крепление со струбциной 3x30 см

Fotokvant
Артикул: DAN-6262

Настольное крепление Fotokvant KPP-08 со струбциной 3x30 см.

Металлический трехсекционный кронштейн со струбциной для крепления на плоскую поверхность. Подойдет для установки легких фото- и видеокамер, осветителей или смартфонов. Колена фиксируются в произвольном положении винтовыми зажимами. Цвет - черный. Крепление камеры осуществляется через стандартную резьбу 1/4 дюйма. Максимальный захват струбцины - 4,5 см. Вес - 0,45 кг.

Описание

Fotokvant KPP-08 настольное крепление со струбциной 3x30 см

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