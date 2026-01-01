Fotokvant KPP-08 настольное крепление со струбциной 3x30 см

Арт. DAN-3652

Металлический зажим-струбцина Fotokvant RCL-S2+HB-02 с шаровой головой.

Комплект позволяет разместить оборудование с посадочным местом 1/4" на студийные стойки и любые другие цилиндрические и плоские поверхности. В комплекте зажим Fotokvant RCL-S2 подходящий для винтового крепления 1/4" и 3/8" и шаровая голова Fotokvant HB-02.



