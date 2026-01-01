Fotokvant KPP-08 настольное крепление со струбциной 3x30 см

Fotokvant HB-01 - шаровая голова Ballhead с резьбой 1/4 и 3/8 дюйма. Максимальная нагрузка - 3 кг, вес - 130 гр, высота - 58 мм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Настольное крепление Fotokvant KPP-08 со струбциной 3x30 см.
Металлический трехсекционный кронштейн со струбциной для крепления на плоскую поверхность. Подойдет для установки легких фото- и видеокамер, осветителей или смартфонов. Колена фиксируются в произвольном положении винтовыми зажимами. Цвет - черный. Крепление камеры осуществляется через стандартную резьбу 1/4 дюйма. Максимальный захват струбцины - 4,5 см. Вес - 0,45 кг.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Fotokvant HB-01 - шаровая голова Ballhead с резьбой 1/4 и 3/8 дюйма. Максимальная нагрузка - 3 кг, вес - 130 гр, высота - 58 мм.
Металлический зажим-струбцина Fotokvant RCL-S2+HB-02 с шаровой головой.
Комплект позволяет разместить оборудование с посадочным местом 1/4" на студийные стойки и любые другие цилиндрические и плоские поверхности. В комплекте зажим Fotokvant RCL-S2 подходящий для винтового крепления 1/4" и 3/8" и шаровая голова Fotokvant HB-02.
Kupo 320M Junior roller stand - студийная стойка на колесах.
Стойка изготовлена из хромированной стали и имеет 2 колена, 3 секции. Диаметр секций - 35, 30, 25 мм. Модель оснащена колесиками с тормозами KC-080S и пружинным амортизатором. Максимальная нагрузка - 12 кг. Высота варьирует от 114 до 270 см. Вес стойки - 7,57 кг.
Fotokvant HB-02 – шаровая голова Ballhead для мини-штатива с резьбой 1/4 дюйма. Максимальная нагрузка, кг – 2, вес, г – 85, высота, см – 6. Цвет - черный.
Переходное кольцо Godox AD-AB для AD300Pro.
Переходное кольцо позволяет устанавливать светоформирующие насадки с различными байонетами совместно с дополнительно приобретенным адаптером Bowens, Profoto, Broncolor или Elinchrom (зависит от байонета насадки) на вспышку Godox Witstro AD300Pro.
Fotokvant FLH-06 – адаптер-переходник с винтами 1/4" на двух концах.
Предназначен для всех видов зубчатых передач с резьбовым отверстием 1/4" на 1/4". Длина переходника 17 мм.
Grifon PL 35 светодиодный осветитель с пультом ду.
Светодиодный осветитель LED Grifon PL 35 - легкий и тонкий светодиодный осветитель для любых видов фото и видеосъемки. Технология LED осветителя предусматривает полное отсутствие мерцания света при съемке. Прибор комплектуется пультом дистанционного управления. Осветитель имеет регулировку цветовой температуры от 2700 до 5500К.