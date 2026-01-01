Хит
Fotokvant LED-480C RING кольцевой светодиодный осветитель 3200-5800К
Fotokvant
Артикул: DAN-6604

Кольцевой светодиодный осветитель Fotokvant LED-480C RING 3200-5800 К.

Осветитель кольцевой мощностью 48 Вт, на 480 светодиодов с переменной температурой 3200-5800 К. Устанавливается на стандартную студийную стойку. Посадочное крепление на стойку 5/8". Вес - 0,255 кг. Для удобства транспортировки и хранения в комплекте поставки есть сумка.

Описание

Осветитель круглой формы мощностью 48 Вт дает исключительно ровное и мягкое свечение, необходимое для съемки в портретном и каталожном жанре. Также будет незаменим для съемки видеоблогов иля для визажистов.

Питание осветителя осуществляется от сети (шнур в комплекте).

Световой поток формируется 480 светодиодами. Мощность светового потока составляет 4200 люмен. Осветитель построен на новейших светодиодах с очень высокой светоотдачей и длительным временем их службы.

Имеется возможность регулировать цветовую температуру лампы от 3200 К до 5800 K. Регулировка производится диммером.

Характеристики:

  • мощность - 48 Вт
  • диаметр осветителя - 45 см
  • регулировка цветовой температуры - 3200-5800 К
  • материал корпуса - пластик
  • показатель CRI - 90
  • вес - 255 г

Комплектация

  • Осветитель Fotokvant LED-480C RING.
  • Держатель для телефона.
  • Сетевой кабель.
  • Кронштейн с шаровой головой.
  • Сумка.

