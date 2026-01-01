Fotokvant LED-480C RING кольцевой светодиодный осветитель 3200-5800К

Осветитель круглой формы мощностью 48 Вт дает исключительно ровное и мягкое свечение, необходимое для съемки в портретном и каталожном жанре. Также будет незаменим для съемки видеоблогов иля для визажистов.
Питание осветителя осуществляется от сети (шнур в комплекте).
Световой поток формируется 480 светодиодами. Мощность светового потока составляет 4200 люмен. Осветитель построен на новейших светодиодах с очень высокой светоотдачей и длительным временем их службы.
Имеется возможность регулировать цветовую температуру лампы от 3200 К до 5800 K. Регулировка производится диммером.
Характеристики:
- мощность - 48 Вт
- диаметр осветителя - 45 см
- регулировка цветовой температуры - 3200-5800 К
- материал корпуса - пластик
- показатель CRI - 90
- вес - 255 г