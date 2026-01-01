Falcon Eyes LSB-250M журавль

Описание

Кран-стойка предназначен для установки студийных осветительных приборов. Надежная конструкция исключает возможность повреждения осветительного оборудования - все основные узлы и детали (включая зажимы, соединительную муфту, заклепки и кронштейн для противовеса) выполнены из металла.

Червячный механизм управляется поворотным колесом и позволит повернуть двухсторонний винт (шпигот) на угол до 170 градусов (по вертикали). Поворот пальца возможен при любой длине перекладины. Для большей мобильности в комплекте крана-стойки предусмотрены ролики диаметром 100 мм, оснащенные тормозом. Для противовеса, в комплектации предусмотрен груз-противовес.

На перекладине имеются четыре пластиковые скобы для фиксации провода/кабеля на и съемная обрезиненная рукоятка. Крепление оборудования осуществляется на двухсторонний винт (шпигот) с резьбой 1/4" и 3/8".





Характеристики: