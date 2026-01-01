Falcon Eyes LSB-250M журавль

Червячный механизм управляется поворотным колесом и позволит повернуть двухсторонний винт (шпигот) на угол до 170 градусов (по вертикали). Поворот пальца возможен при любой длине перекладины. Для большей мобильности в комплекте крана-стойки предусмотрены ролики диаметром 100 мм, оснащенные тормозом. Для противовеса, в комплектации предусмотрен груз-противовес.
- полезная нагрузка - 4-6 кг
- рабочая высота стойки - 117-218 см
- размах треноги - 110 см
- количество секций стойки - 2
- количество секций перекладины - 2
- амортизатор - пружинный
- диаметр секций стойки - 35 мм
- диаметр ножек стойки - 25 мм
- длина перекладины - 153-250 см
- диаметр секций перекладины - 35, 30 мм
- груз-противовес - 4,4 кг, металлический с зажимом
- крепление оборудования - двусторонний винт (шпигот) 1/4", 3/8"