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Falcon Eyes LSB-250M журавль
Falcon Eyes LSB-250M журавль
Falcon Eyes LSB-250M журавль
Falcon Eyes LSB-250M журавль
Falcon Eyes LSB-250M журавль
Falcon Eyes LSB-250M журавль

Falcon Eyes LSB-250M журавль

Falcon Eyes
Артикул: DAN-2932

Кран-стойка с раздвижной перекладиной Falcon Eyes LSB-250M.

Журавль рабочая высота которого составляет 200 см. Оснащен пружинным амортизатором, червячной передачей для поворота, металлическими винтовыми зажимами, роликами и грузом-противовесом. Длина перекладины 153-250 см. Вес 17,735 кг, имеет резьбы 1/4" и 3/8". 

Описание

Кран-стойка предназначен для установки студийных осветительных приборов. Надежная конструкция исключает возможность повреждения осветительного оборудования - все основные узлы и детали (включая зажимы, соединительную муфту, заклепки и кронштейн для противовеса) выполнены из металла. 

Червячный механизм управляется поворотным колесом и позволит повернуть двухсторонний винт (шпигот) на угол до 170 градусов (по вертикали). Поворот пальца возможен при любой длине перекладины. Для большей мобильности в комплекте крана-стойки предусмотрены ролики диаметром 100 мм, оснащенные тормозом. Для противовеса, в комплектации предусмотрен груз-противовес.

На перекладине имеются четыре пластиковые скобы для фиксации провода/кабеля на и съемная обрезиненная рукоятка. Крепление оборудования осуществляется на двухсторонний винт (шпигот) с резьбой 1/4" и 3/8". 

Характеристики:
  • полезная нагрузка - 4-6 кг
  • рабочая высота стойки - 117-218 см
  • размах треноги - 110 см
  • количество секций стойки - 2
  • количество секций перекладины - 2
  • амортизатор - пружинный
  • диаметр секций стойки - 35 мм
  • диаметр ножек стойки - 25 мм
  • длина перекладины - 153-250 см
  • диаметр секций перекладины - 35, 30 мм
  • груз-противовес - 4,4 кг, металлический с зажимом
  • крепление оборудования - двусторонний винт (шпигот) 1/4", 3/8"

Комплектация

  • Журавль Falcon Eyes LSB-250M - 1 шт.
  • Ролики - 3 шт.
  • Груз-противовес - 1 шт.
  • Скобы для кабеля - 4 шт.
  • Обрезиненная рукоятка - 1 шт.
  • Шестигранный ключ - 1 шт.
  • Инструкция по эксплуатации.

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