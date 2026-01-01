Godox QT600IIIM высокоскоростная студийная вспышка

Описание

Студийная вспышка Godox QT600IIIM предназначена для создания мощного выскоростного импульсного освещения всех видов студийной съемки, подходит для репортажной и постановочной съемки, может использоваться во время быстрой серийной съемки. Например, спортивной съемке, съемки фэшн или событийной съемки.

Вспышка выдает импульс с максимальной мощностью 600 Дж (регулировка от полной до 1/256 мощности с шагом 1/10 ступени), временем перезарядки 0.01-0.9с и минимальной длительностью 1/29 600 с.

В ручном режиме M и стробоскопическом режиме Multi мощность вспышки регулируется от 1/1 полной мощности до 1/256. В стробоскопическом режиме происходит серия быстрых вспышек, которую можно использовать для съемки нескольких изображений движущегося объекта на одной фотографии. Вспышка способна выдать подряд до 99 импульсов с частотой до 30 импульсов в секунду.

В режиме М/Multi поддерживается стабильная цветовая температура в пределах ±200K, что подходит для серийной фотосъемки в обычных условиях. Вспышки QTIII удовлетворят высокие требования к точности цветопередачи, чтобы сэкономить время и силы пользователя на постобработке.

Для съемки динамичных быстро меняющихся сцен предусмотрен режим высокоскоростной вспышки Speed с длительностью импульса (t0.1) 1/29600с, однако цветовая температура в этом режиме будет выше.

Режим высокоскоростной синхронизации (HSS) позволяет использовать короткие выдержки затвора до 1/8000с и большую свободу выбора диафрагмы, даже при съемке против солнца. Высокоскоростная синхронизация поможет снимать быстродвижущиеся объекты с полной детализацией и резкостью, к примеру, ловить моменты во время спортивных состязаний или «замораживать» капли воды в студии.

Функция задержки срабатывания вспышки 0.01-30с может использоваться для имитации срабатывания камеры по «второй шторке». Функция маски MASK определяет последовательность срабатывания нескольких источников света при нажатии кнопки затвора. Функция маски может использоваться для съемки фотографий с быстрым удалением фона на постобработке или для увеличения скорости серийной съемки за счет попеременного использования двух моноблоков и сокращения времени ожидания перезарядки.

Кроме того, QTIII может задействовать систему оптической синхронизации в ведомом режиме S1/S2, срабатывая по первому ведущему импульсу от мануальных вспышек или с пропуском предварительного импульса от TTL-вспышек.

Студийные моноблоки Godox QTIIIM оснащаются универсальной системой дистанционного управления Godox 2.4G X. С помощью дополнительно приобретаемых пультов-радиосинхронизаторов X1, X2 или XPro, можно выбирать параметры и режимы работы вспышки, управлять пилотным светом, запуском и так далее на расстояниях до 50 метров.

На корпусе сбоку под резиновой заглушкой размещается разъем для подключения синхрокабеля Jack 3,5 и порт USB для обновления прошивки.

Студийная вспышка QTIII оснащена яркой энергосберегающей светодиодной пилотной лампой мощностью 40 Вт.

Яркость пилотного света регулируется пропорционально Prop или независимо (от 1 до 100% с шагом 1%), также лампа может отключаться.

Пилотный свет помогает предварительно оценить светотеневой рисунок. Также светодиодная лампа подойдет в качестве источника постоянного света для дополнительной подсветки.

Светодиодные лампы, по сравнению с галогенными пилотными лампами предыдущих поколений, более экологичные и имеют повышенный ресурс работы.

Студийная вспышка оборудована байонетным креплением Bowens, совместимым различными рефлекторами, портретными тарелками, софтбоксами, снутами и другими светомодифицирующими насадками.

Корпуса моноблока соединен с металлическим кронштейном для установки вспышки на штатив со шпиготом 5/8” в горизонтальном или вертикальном положении, а также под произвольным углом благодаря наклонной конструкции. На кронштейне предусмотрено отверстие для крепления фотозонта.

Характеристики: