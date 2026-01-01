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Godox QT600IIIM высокоскоростная студийная вспышка
Godox QT600IIIM высокоскоростная студийная вспышка
Godox QT600IIIM высокоскоростная студийная вспышка
Godox QT600IIIM высокоскоростная студийная вспышка
Godox QT600IIIM высокоскоростная студийная вспышка
Godox QT600IIIM высокоскоростная студийная вспышка
Godox QT600IIIM высокоскоростная студийная вспышка
Godox QT600IIIM высокоскоростная студийная вспышка

Godox QT600IIIM высокоскоростная студийная вспышка

Godox
Артикул: DAN-8813

Godox QT600IIIM высокоскоростная студийная вспышка, мощность 600 Дж, регулировка от 1 до 1/256 мощности, время перезарядки около 0.01-0.9с, минимальная длительность импульса 1/29600с, режимы работы: ручной M, стробоскоп Multi, высокоскоростная синхронизация HSS, режим стабильной цветовой температуры 5600±200K, встроенная беспроводная система синхронизации Godox 2.4G X, LED пилотный свет 40 Вт, байонет Bowens.

Описание

Студийная вспышка Godox QT600IIIM предназначена для создания мощного выскоростного импульсного освещения всех видов студийной съемки, подходит для репортажной и постановочной съемки, может использоваться во время быстрой серийной съемки. Например, спортивной съемке, съемки фэшн или событийной съемки.

Вспышка выдает импульс с максимальной мощностью 600 Дж (регулировка от полной до 1/256 мощности с шагом 1/10 ступени), временем перезарядки 0.01-0.9с и минимальной длительностью 1/29 600 с.

В ручном режиме M и стробоскопическом режиме Multi мощность вспышки регулируется от 1/1 полной мощности до 1/256. В стробоскопическом режиме происходит серия быстрых вспышек, которую можно использовать для съемки нескольких изображений движущегося объекта на одной фотографии. Вспышка способна выдать подряд до 99 импульсов с частотой до 30 импульсов в секунду.

В режиме М/Multi поддерживается стабильная цветовая температура в пределах ±200K, что подходит для серийной фотосъемки в обычных условиях. Вспышки QTIII удовлетворят высокие требования к точности цветопередачи, чтобы сэкономить время и силы пользователя на постобработке.

Для съемки динамичных быстро меняющихся сцен предусмотрен режим высокоскоростной вспышки Speed с длительностью импульса (t0.1) 1/29600с, однако цветовая температура в этом режиме будет выше.

Режим высокоскоростной синхронизации (HSS) позволяет использовать короткие выдержки затвора до 1/8000с и большую свободу выбора диафрагмы, даже при съемке против солнца. Высокоскоростная синхронизация поможет снимать быстродвижущиеся объекты с полной детализацией и резкостью, к примеру, ловить моменты во время спортивных состязаний или «замораживать» капли воды в студии.

Функция задержки срабатывания вспышки 0.01-30с может использоваться для имитации срабатывания камеры по «второй шторке». Функция маски MASK определяет последовательность срабатывания нескольких источников света при нажатии кнопки затвора. Функция маски может использоваться для съемки фотографий с быстрым удалением фона на постобработке или для увеличения скорости серийной съемки за счет попеременного использования двух моноблоков и сокращения времени ожидания перезарядки.

Кроме того, QTIII может задействовать систему оптической синхронизации в ведомом режиме S1/S2, срабатывая по первому ведущему импульсу от мануальных вспышек или с пропуском предварительного импульса от TTL-вспышек.

Студийные моноблоки Godox QTIIIM оснащаются универсальной системой дистанционного управления Godox 2.4G X. С помощью дополнительно приобретаемых пультов-радиосинхронизаторов X1, X2 или XPro, можно выбирать параметры и режимы работы вспышки, управлять пилотным светом, запуском и так далее на расстояниях до 50 метров.

На корпусе сбоку под резиновой заглушкой размещается разъем для подключения синхрокабеля Jack 3,5 и порт USB для обновления прошивки.

Студийная вспышка QTIII оснащена яркой энергосберегающей светодиодной пилотной лампой мощностью 40 Вт.

Яркость пилотного света регулируется пропорционально Prop или независимо (от 1 до 100% с шагом 1%), также лампа может отключаться.

Пилотный свет помогает предварительно оценить светотеневой рисунок. Также светодиодная лампа подойдет в качестве источника постоянного света для дополнительной подсветки.

Светодиодные лампы, по сравнению с галогенными пилотными лампами предыдущих поколений, более экологичные и имеют повышенный ресурс работы.

Студийная вспышка оборудована байонетным креплением Bowens, совместимым различными рефлекторами, портретными тарелками, софтбоксами, снутами и другими светомодифицирующими насадками.

Корпуса моноблока соединен с металлическим кронштейном для установки вспышки на штатив со шпиготом 5/8” в горизонтальном или вертикальном положении, а также под произвольным углом благодаря наклонной конструкции. На кронштейне предусмотрено отверстие для крепления фотозонта.

 

Характеристики:

  •  Ведущее число (м ISO 100, с использованием рефлектора) - 76
  • Длительность импульса (t0,1) - Режим высокоскоростной вспышки -  1/530с-1/26100с Режим стабильной цветовой температуры  - 1/530с-1/6010с
  • Цветовая температура Режим стабильной цветовой температуры - 5600±200K
  • Режим высокоскоростной вспышки - 5400K~9500K
  • Режим высокоскоростной синхронизации - 4600K~5000K
  • Мощность - 600Дж
  • Режим вспышки - M/Multi/HSS (высокоскоростная синхронизация)
  • Время перезарядки вспышки прибл.  - 0.01-0.9с
  • Диапазон мощности - M 1/1~1/256 HSS 1/1~1/32 Multi 1/4~1/256
  • Стробоскопическая вспышка - Да (макс. количество импульсов: 99; макс. частота: 30)
  • Режим синхронизации  -  Высокоскоростная синхронизация (до 1/8000 с), синхронизация по первой шторке, синхронизация второй шторки
  • Задержка срабатывания - 0.01-30с
  • Функция маски - Есть
  • Вентилятор - Есть
  • Звуковая индикация - Есть
  • Светодиодная моделирующая лампа - 40 Вт
  • Диапазон регулировки яркости моделирующей лампы - 1%~100%
  • Оптическая синхронизация - s1/s2
  • Отображение длительности импульса - Есть
  • Дисплей - Высококачественная ЖК-панель
  • Настройки беспроводного управления - приемное устройство, ВКЛ/ВЫКЛ
  • Управление ведомыми устройствами - 16 групп: 0 ~ 9, A, B, C, D, E, F
  • Дальность действия - 50 м
  • Каналы  - 32: 1~32
  • Беспроводной идентификатор ID - 01-99
  • Режим синхронизации запуска - Встроенный беспроводной модуль 2.4 ГГц
  • Материал корпуса - алюминий
  • Байонет - Bowens
  • Диапазон рабочих температур - -10°C~50°C
  • Размер - 392х176х143мм
  • Вес        3.33кг

Комплектация

  • Студийная вспышка QT600IIIM - 1 шт
  • Импульсная лампа - 1 шт
  • Стеклянный колпак - 1 шт
  • Защитная крышка - 1 шт
  • Кабель питания - 1 шт

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