images
images
images
images
images
-10 %
Godox X2T-O TTL пульт-радиосинхронизатор для Olympus/Panasonic
Godox X2T-O TTL пульт-радиосинхронизатор для Olympus/Panasonic
Godox X2T-O TTL пульт-радиосинхронизатор для Olympus/Panasonic
Godox X2T-O TTL пульт-радиосинхронизатор для Olympus/Panasonic
Godox X2T-O TTL пульт-радиосинхронизатор для Olympus/Panasonic

Godox X2T-O TTL пульт-радиосинхронизатор для Olympus/Panasonic

Godox
Артикул: DAN-5733

Пульт-радиосинхронизатор Godox X2T-O TTL, для Olympus/Panasonic.

Радиосинхронизатор с функцией дистанционного управления. Совместим с системой беспроводной синхронизации Godox X. Предназначен для синхронизации работы затвора фотокамер Olympus TTL со студийными или накамерными вспышками Godox, а также для управления режимами оригинальных вспышек Olympus (совместно с приемником X1R-O).

Описание

Управление радиосинхронизатором осуществляется при помощи кнопок, расположенных на корпусе. Сверху находятся кнопки для быстрой настройки групп и тестовая кнопка, а на лицевой части - функциональные кнопки, в нижней части корпуса - колесо управления.

С помощью радиосинхронизатора можно управлять такими функциями вспышки, как режимы, мощность, пилотный свет, высокоскоростная синхронизация 1/8000 сек, срабатывание по передней или задней шторке, включение и выключение звукового сигнала вспышек Godox и др.

Установленные настройки отображаются на большом жидкокристаллическом дисплее с яркой подсветкой, которая автоматически включается при нажатии кнопок и гаснет если устройство не используется в течение 10 секунд. Если устройство не используется в течение минуты, оно запоминает последние установленные настройки и уходит в спящий режим. Для экономии заряда батареи подсветку дисплея можно отключить.

Радиосинхронизатор устанавливается в башмак фотокамеры и фиксируется с помощью системы быстрой блокировки. Такое крепление гарантирует, что прибор остается надежно закрепленным.

Питание радиосинхронизатора осуществляется от 2 батарей размера АА.

Приложение GodoxPhoto для управления с мобильных устройств совместимо с большинством смартфонов или планшетов (с IOS или Android), позволяет работать с радиосинхронизатором через Bluetooth. Приложение может управлять теми же функциями, что и панель управления радиосинхронизатора.

Для обновления прошивок устройства на боковой стороне радиосинхронизатора располагается порт USB Type-C. Рядом размещен разъем синхронизации 3,5 мм для подключения вспышек без TTL или для синхронизации с камерами, которые срабатывают от спускового тросика.

Характеристики:

  • совместимые фотокамеры - Olympus TTL, камеры с разъемом PC sync
  • совместимые мобильные устройства - iPhone или Android-устройства
  • питание - 2 батареи размера АА
  • управление экспозицией - TTL
  • ручной режим вспышки - да
  • режим стробоскопа - да
  • высокоскоростная синхронизация - да
  • синхронизация по второй шторке - да
  • компенсация экспозиции вспышки - ±3 ступени при шаге 1/3
  • блокировка экспозиции вспышки - да
  • вспомогательный луч автофокуса - да
  • пилотная лампа - да
  • звуковой сигнал - да
  • беспроводное управление затвором камеры - через синхроразъем приемника X1R
  • обновление прошивки - через USB разъем typ С
  • встроенный модуль радиоуправления - 2,4G
  • режим модуляции - MSK
  • диапазон радиоканала управления - 2413,0-2464,5 МГц
  • количество каналов связи - 32
  • количество групп - 5
  • размер - 70х70х58 мм
  • размеры упаковки - 115х110х70 мм
  • вес - 95 г
  • вес с упаковкой - 175 г

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Fotokvant BGA-D6-50 труба дюралевая 50 для фона 6 м
Fotokvant BGA-D6-50 труба дюралевая 50 для фона 6 м
Fotokvant BGA-D6-50 труба дюралевая 50 для фона 6 м
Арт. NVF-2300
Fotokvant BGA-D6-50 труба дюралевая 50 для фона 6 м
Наличие
более 10 шт

Fotokvant BGA-D6 – труба дюралевая 6,0 м длиной, внутренний диаметр 47 мм. Вставляется в картонную трубу, на которой намотан фон, чтобы предотвратить изгибание фона в результате провисания. С ее помощью удается избегать поломок подъемника фона, а также образование складок на полотне. Подъемники фона вставляются непосредственно в трубу.

5 020 ₽
В корзину
-10 %
Godox ES-TMR телескопическая штанга с шаровой головой
Godox ES-TMR телескопическая штанга с шаровой головой
Godox ES-TMR телескопическая штанга с шаровой головой
Арт. DAN-8677
Godox ES-TMR телескопическая штанга с шаровой головой
Наличие
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 2 дн, 10 ч

Телескопическая штанга Godox ES-TMR позволяет устанавливать светодиодные осветители ML30, ML30Bi и другое небольшое, легкое оборудование, имеющие резьбовое отверстие 1/4''. Штанга крепится при помощи струбцины на столы и другие плоские поверхности толщиной до 50 мм.
Имеет три телескопические секции Ø19, 22 и 25 мм с помощью которых регулируется высота от 39 до 55 см. Секции изготовлены из алюминиевого сплава и фиксируются надежными цанговыми зажимами с фторопластовыми прокладками.
Имеет съемную металлическую шаровую головку, которая позволяет закрепить оборудование под углом наклона до 90° и с поворотом на 360°. Шаровая головка имеет в основании резьбовое отверстие 1/4''. Прорезиненная площадка обеспечит хорошее сцепление, исключающее проскальзывание оборудования, и при этом не поцарапает его.

-10 %4 590 ₽
4 130 ₽
В корзину
Kupo CL-40MKB 40&quot; C-Stand w/sliding leg &amp; quick release Kit гибридный си-стенд
Kupo CL-40MKB 40&quot; C-Stand w/sliding leg &amp; quick release Kit гибридный си-стенд
Арт. DAN-6621
Kupo CL-40MKB 40" C-Stand w/sliding leg & quick release Kit гибридный си-стенд
Наличие
более 10 шт

Kupo CL-40MKB 40"C-Stand трехсекционная быстроразборная стойка в комплекте grip arm (100 см) и 1 головка 2,5" grip head.

  • максимальная высота - 313-403 см
27 550 ₽
В корзину
Avenger C4462-1 MP EYE COUPLER зажим со штифт-адаптером 16 мм
Avenger C4462-1 MP EYE COUPLER зажим со штифт-адаптером 16 мм
Арт. DAN-1871
Avenger C4462-1 MP EYE COUPLER зажим со штифт-адаптером 16 мм
Наличие
в наличии 4-10 шт

Мощный зажим Avenger C4462-1 выдерживает нагрузку 500 кг.

Вес - 0,52 кг.

7 790 ₽
В корзину

Видео

Как устроен затвор фотокамеры
Как устроен затвор фотокамеры
Роберт Капа
Роберт Капа
Герда Таро — первый военный корреспондент среди женщин-фотогорафов
Герда Таро — первый военный корреспондент среди женщин-фотогорафов
Роджер Дикинс – живая легенда кинематографа
Роджер Дикинс – живая легенда кинематографа
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.