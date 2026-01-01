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Raylab RL-GBH1 держатель для складного фона
Raylab RL-GBH1 держатель для складного фона
Raylab RL-GBH1 держатель для складного фона
Raylab RL-GBH1 держатель для складного фона

Raylab RL-GBH1 держатель для складного фона

Raylab
Артикул: MTG-2057

Raylab RL-GBH1 держатель для складного фона. Зажим-держатель Raylab RL-GBH1 предназначен для установки на студийную стойку складных фонов на гибком каркасе, лайт-дисков, карт баланса белого, отражателей, флагов, фильтров и многих других аксессуаров фото и видео съемки.

Описание

Простая и функциональная конструкция обеспечивает удобную и быструю установку. Движением одной руки его легко раскрыть и зафиксировать, что экономит время на смену аксессуара и открывает широкие возможности для экспериментов во время съемки.

Крепление к стойке изготовлено из стали, зажим отражателя – из прочного пластика.

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