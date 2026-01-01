Raylab RL-GBH1 держатель для складного фона

Простая и функциональная конструкция обеспечивает удобную и быструю установку. Движением одной руки его легко раскрыть и зафиксировать, что экономит время на смену аксессуара и открывает широкие возможности для экспериментов во время съемки.
Крепление к стойке изготовлено из стали, зажим отражателя – из прочного пластика.
QZSD SL-214 профессиональная стойка 220 см с нагрузкой до 5 кг. Стойка для студийного и выездного использования. Изготовлена из алюминия и имеет цанговые зажимы, а так же съемный стандартный палец на 5/8 ". Максимальная высота 220 см, длина в собранном виде 78 см. Вес 1,5 кг.