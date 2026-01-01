Raylab RL-GBH1 держатель для складного фона

Описание

Простая и функциональная конструкция обеспечивает удобную и быструю установку. Движением одной руки его легко раскрыть и зафиксировать, что экономит время на смену аксессуара и открывает широкие возможности для экспериментов во время съемки.



Крепление к стойке изготовлено из стали, зажим отражателя – из прочного пластика.